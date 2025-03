Makss Verstapens atkal kritizē "Red Bull" formulu...

Jautāts, vai “Red Bull” šobrīd ir ceturtā ātrākā mašīna, Verstapens atzina: “Šobrīd ir tāda sajūta. Arī kvalifikācijā mašīnā jutos tiešām labi un braucu relaksēti, spējot dabūt no auto ārā visu iespējamo, bet tas vienkārši ir pārāk lēns. Arī pagājušajā gadā šeit bija liels priekšējo riepu nodilums, bet tagad ir vēl ekstrēmāk. Skaidrs, ka neesam īsti labā situācijā, ja salīdzina ar “McLaren” un arī citām komandām. Par pjedestālu šobrīd pat negribu domāt. “Ferrari” mašīnas, kas startēs aiz manis, sprintā izskatījās ātrākas. Riepas sprintā dila mazāk kā treniņā, bet ar to aizvien nebija pietiekami. Pilnā sacīkšu distancē tas liks atkrist diezgan daudz. Nav arī tā, ka es varētu braukt saudzīgāk, jo tad mani apdzīs. Šo to uz kvalifikāciju pamainījām, bet nedomāju, ka tas daudz spēs mainīt. Mūsu deficīts ir kļuvis lielāks, nekā tas bija pagājušajā gadā.”