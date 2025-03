Sākas biļešu tirdzniecība uz Baltijā vienīgo Pasaules kausa posmu biatlonā

Pasaules kausa izcīņa Otepē notiks tikai dažas nedēļas pēc 2026. gada Milānas-Kortīnas ziemas olimpiskajām spēlēm, tāpēc skatītājiem būs iespēja just līdzi jaunajiem olimpiskajiem čempioniem. “Skatītāji varēs vērot sacensības no šautuves un stadiona tribīnēm, kā arī no trases malas, kur būs uzstādīti ekrāni. Sportisti pārvietosies ļoti tuvu skatītājiem, kas sniegs īpaši autentisku sporta baudījuma pieredzi,” uzsvēra Nigols. Četru sacensības dienu laikā pasaules labākie sportisti sacentīsies sprinta, iedzīšanas, jauktās un pāru stafetes disciplīnās.