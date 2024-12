Bergāmo "Atalanta" Itālijas A sērijā izcīna astoto uzvaru pēc kārtas

Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, bet mača 69. minūtē viesus vadībā ar rikošeta palīdzību izvirzīja Martens de Rons. Punktu spēlei pielika bijušais "AS Roma" spēlētājs Nikolo Dzaniolo, kurš mača 89. minūtē panāca 2:0 viesu labā. Pēc atgriešanās pie "AS Roma" stūres pirmo maču savā laukumā galvenā trenera amatā aizvadīja Klaudio Ranjēri, tomēr tas nepalīdzēja vienībai tikt ārā no neveiksmju joslas.