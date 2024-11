Cenšos maksimāli izmantot sekundes, kuras man dod treneris, norāda Latvijas valstsvienības uzbrucējs Uldriķis

C līgas grupā ieņemto pēdējo vietu Uldriķis vērtē negatīvi, uzsverot, ka tās noteikti nav ne viņa, ne izlases ambīcijas. "Pēdējos gados daudz un smagi strādājām, lai izkļūtu no D līgas un pacīnītos C līgā, varbūt pat iekļūtu B līgā. Noteikti nebija nekas pozitīvs," atzina futbolists. Viņaprāt, atsevišķās niansēs izlase ir progresējusi. Lai gan bijis pārāk daudz muļķīgi ielaistu vārtu, tā esot daļa no procesa, kurā ir jauns treneris un jaunas norādes.