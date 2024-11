Artūra Strautiņa sniegums rada galvassāpes Banki; Gražulis ārpus sastāva

"Derthona" piekāpās "Virtus" bez Gražuļa sastāvā ar 81:85 (18:12, 22:32, 18:25, 23:16). Strautiņš spēlēja 35 minūtes, realizējot piecus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, četras piezīmes un pieci izprovocēti sodi, noslēdzot maču ar +/- rādītāju -3 un efektivitātes koeficientu 10. Latvietim kļūstot par rezultatīvāko viesu rindās, pretiniekiem rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Mets Morgans.