"Audas" futbolisti Latvijas futbola virslīgas turnīrā pakāpjas uz trešo vietu tabulā

15.minūtē pēc Brunu Tavareša centrējuma no laukuma kreisās puses Taivo Abdulrahmanam pie vārtu tālā stūra neizdevās raidīt bumbu vārtos, taču vārtsarga Vjačeslava Kudrjavceva atsisto bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī raidīja Abioduns Ogunniji - 1:0 "Audas" labā. Otro puslaiku aktīvāk sāka viesi, taču 56.minūtē pretuzbrukumā 2:0 panāca "Auda". Pēc Tavareša piespēles pa zemi no laukuma kreisās puses no vārtsarga līnijas ar vienu skārienu bumbu vārtos raidīja Abdulrahmans.