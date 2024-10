Bertāns pirmajā puslaikā trāpa visus piecus trīspunktu metienus, palīdzot "Dubai" komandai izcīnīt uzvaru Adrijas līgas spēlē

Šiliņš laukumā bija 30 minūtes, realizēja piecus no septiņiem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, iekrāja visvairāk efektivitātes koeficienta punktus komandā (21) un tika pie negatīva +/- rādītāja (-8).