Šķēlem iespaidīga atgriešanās Vācijas bundeslīgā un uzvara pār Gailīša vadīto komandu

Tieši Šķēle 17 sekundes pirms pamatlaika beigām ar diviem soda metieniem panāca neizšķirtu 76:76. Latvietis šajā mačā laukumā pavadīja 32 minūtes un 32 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 12 divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un piecus no astoņiem soda metieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas, divreiz pārkāpa noteikumus un ar 20 efektivitātes koeficienta punktiem bija produktīvākais uzvarētāju rindās.