Blāvs sezonas sākums maksā darbu "Roma" leģendai Danielem de Rosi

Vēl jūnijā Romas komanda pagarināja līgumu ar 41 gadu veco de Rosi līdz 2027. gadam. Aizvadītajā sezonā viņa vadībā vienība sasniedza UEFA Eiropas līgas pusfinālu. ""AS Roma" informē, ka Daniele de Rosi atbrīvots no saviem pienākumiem pirmajā komandā," teikts kluba mājaslapā. "Lēmums pieņemts vadoties no labākajām interesēm komandai, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos uz uzvaru ceļa."