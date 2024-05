Blumbergs gūst 17 punktus "Aris" uzvarā Grieķijas basketbola čempionāta ceturtdaļfinālā

Blumbergs, laukumā pavadot 30 minūtes un 13 sekundes, realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Viņš izcīnīja arī divas atlēkušās bumbas, sakrāja rezultatīvu piespēli, divas kļūdas, trīs bloķētus metienus, vienu personisko piezīmi, sešas izprovocētas piezīmes pretiniekiem, +/- rādītāju -5 un efektivitātes koeficientu 21.