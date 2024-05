Ostapenko zaudējums Romas turnīra dubultspēļu ceturtdaļfinālā

Pirmo setu ar servi sāka Latvijas/Ukrainas pāris, uzvarot ceturtajā geimā, kad servēja pretinieces, un panākot 3-1, taču zaudēja nākamos sešus geimus. Otrā seta, ko ar servi sāka itālietes, trešajā un ceturtajā geimā dueti apmainījās ar zaudētiem savas serves geimiem. Tāpat notika arī no septītā līdz desmitajam geimam. Pēdējos divos seta geimos gan uzvarēja Ostapenko ar Kičenoku, realizējot otro no trim setbumbām. Supertaibreikā Latvijas/Ukrainas duets nonāca iedzinējos ar 0:2, bet pēc 2:3 zaudēja sešus punktus pēc kārtas, dodot pretiniecēm septiņas mačbumbas, no kurām atspēlēt izdevās vien trīs.