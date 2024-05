Futbola mača laikā Vācijā ievainojumus guvuši 155 policisti

Abi klubi jau sen krituši no savu ziedu laiku augstumiem – “Energie” Bundeslīgā spēlēja no 2000. līdz 2003. gadam un no 2006. līdz 2009. gadam, bet “Dinamo” laikā no 1979. līdz 1988. gadam izcīnīja 10 Austrumvācijas čempionu titulus. Tomēr pēc nopietnām apsūdzībām par iespējamu spēļu rezultātu sarunāšanu “Energie”tolaik bija spiesta atdot savus labākos spēlētājus Berlīnes komandai.