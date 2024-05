Ginters Steiners iesūdzējis tiesā "Haas" komandu

Tiesas dokumentos arī teikts, ka “Haas” guva milzīgu labumu no Steinera dalības “Netflix” seriālā “Drive to Survive”. Tur viņš kļuva par vienu no tā populārākajām figūrām, piesaistot komandai daudzus jaunus līdzjutējus. Steiners arī apgalvo, ka “Haas” turpināja gūt peļņu no viņa zīmola un tēla, lai gan pēc darba līguma laušanas tas vairs nebija atļauts.