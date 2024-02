"Viaplay" sporta pārraides turpmāk būs skatāmas "Go3"

"Go3" no "Viaplay" apakšlicencēs sacensības vairākos sporta veidos. Futbolā būs vērojama UEFA Čempionu līga, UEFA Jaunatnes līga, UEFA UEL un UECL, UEFA Nāciju Līga, UEFA čempionātu kvalifikācijas, EURO 2024, Premjerlīga, FA Kauss, Karabao kauss, Sieviešu Superlīga, Sieviešu FA kauss, Sieviešu bundeslīga, Vācijas kauss sievietēm un citas pārraides.

Motoru sportā varēs vērot Formula-1, Formula-2, Formula-3, IMSA sērijas, Indycar. Hokejā apakšlicencēs NHL un SHL; cīņu sportā - KSW, Invicta, Enfusion; golfā - US Open, The Open sieviešu un vīriešu turnīri, DP Pasaules golfa tūre, LPGA tūre, US PGA, Āzijas tūre, Ryder kauss.

Handbolā apakšlicencēs Handbola Bundeslīgu un Handbola pasaules čempionātu; regbijā - Sešu nāciju čempionātu, Regbija Premjerlīgu, EPCR un URC, kā arī būs vērojama Augstākā beisbola līga (MLB), Premier Padel un LFL.

No "Matchroom" sporta pasākumiem tiks translēta šautriņu mešana un snūkers.

Vēlākais no 2024. gada marta "Viaplay" klienti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā viņu abonementu ietvaros varēs skatīties šo sporta saturu "Go3" televīzijā. Tajā pašā laikā "Viaplay" platforma Baltijas reģionā pārstās darboties, norāda Pozņakovs.

Platforma "Go3" ietilps mediju grupā SIA "All Media Latvia".

Jau ziņots, ka "All Media Latvia" pagājušajā gadā strādāja ar 28,599 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 14,6% vairāk nekā gadu iepriekš, vienlaikus kompānijas peļņa pieauga par 35,1% un bija 5,679 miljoni eiro.

"All Media Latvia" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 9,234 miljoni eiro.

Kopš 2023. gada oktobra SIA "All Media Latvia" īpašnieks ir Lietuvas uzņēmums "All Media Group", liecina "Firmas.lv" informācija.