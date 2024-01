Latvijas kamaniņu braucējiem sudrabs Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu stafetē

Margita Sirsniņa, Edvards Marts Markitāns un divnieks Jānis Gruzdulis-Borovojs/Ēdens Eduards Čepulis finišā 0,829 sekundes zaudēja Itālijas komandai, bet trešo vietu izcīnīja izcīnīja austrieši, kuri no čempioniem atpalika 0,951 sekundi.

Tikmēr 3x3 hokeja izlase otrdien bez zaudējumiem noslēdza apakšgrupas turnīru, otrdien pēdējos divos mačos ar 8:3 (1:0, 1:2, 6:1) pārspējot Poliju un ar 11:6 (4:3, 4:1, 3:2) pieveicot Dānijas izlasi.

Latvijas U-16 hokejisti panākumus izcīnīja visās septiņās apakšgrupas spēlēs un cīņu par medaļām turpinās pusfinālā, kurā tiksies ar Kazahstānu, kas turnīra trešajā mačā tika uzvarēta ar 15:11 (5:6, 6:0, 4:5).

Biatlonā 7,5 kilometru sprintā zēniem Adrians Māris Šņoriņš un Valters Bresme katras ar četrām kļūdām šaušanā ieņēma attiecīgi 49. un 64. vietu, bet Olivers Bresme uz starta neizgāja. Par čempionu kļuva vienu kļūdu pieļāvušais francūzis Antonins Gijs, kuram Šņoriņš zaudēja trīs minūtes un 37,7 sekundes, bet Bresme - četras minūtes un 18,9 sekundes.

Savukārt sešu kilometru sprintā meitenēm Keita Patrīcija Kolna ierindojās 50. pozīcijā, bet Madara Veckaktiņa ieņēma 54.vietu.

Par čempioni kļuva itāliete Karlota Gautero, kura šautuvē kļūdījās vienu reizi un finišu sasniedza pēc 19 minūtēm un 40,2 sekundēm. Kolna ar trim kļūdām šaušanā uzvarētajai zaudēja četras minūtes un 42,4 sekundes, bet Veckaktiņa ar trim neprecizitātēm ugunslīnijā piekāpās piecas minūtes un 7,3 sekundes.

Ātrslidošanas sacensībās Gustavs Vācietis ar rezultātu divas minūtes un 2,64 sekundes izcīnīja 23. vietu 31 sportista konkurencē. Par čempionu kļuva vācietis Finns Zonnekalbs, kuram Vācietis zaudēja 12,11 sekundes.

Kalnu slēpotāja Frīda Saļņikova milzu slaloma sacensībās ierindojās 27. vietā. Pirmajā trasē Latvijas kalnu slēpotāja uzrādīja 34. labāko laiku, bet otrajā trasē viņai 27. pozīcija un šī vieta arī summā. Par čempioni divu braucienu summā kļuva Džoržija Kolomba no Itālijas, kurai Saļņikova zaudēja 11,32 sekundes. Finišu sasniedza 43 sportistes.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19. janvāra līdz 1. februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.