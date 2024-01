Divnieks Gruzdulis-Borovojs/Čepulis Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs izcīna sudraba medaļu kamaniņu sportā

Latvijas divnieks pirmajā braucienā sasniedza otru labāko laiku, otrajā uzvarēja, divu braucienu summā pirmā brauciena uzvarētājiem itāliešiem Filipam Brunneram un Manuelam Veisenšteineram piekāpjoties 0,347 sekundes.

Itālijas ekipāža trasē pavadīja minūti un 34,283 sekundes, bet trešie 12 divnieku konkurencē gan abos braucienos, gan to summā bija vācieši Luī Grīnbeks un Maksimilians Kīrts, kuri uzvarētājiem zaudēja 0,793 sekundes.

Sieviešu vieninieku sacensībās Margita Sirsniņa un Amanda Ogorodņikova ieņēma attiecīgi piekto un sesto vietu, no uzvarētājas vācietes Antonijas Pīčmanes atpaliekot attiecīgi 1,344 un 1,573 sekundes.

Pīčmane finišēja minūtē un 35,774 sekundēs. Otrā ar 0,552 sekunžu atstarpi bija Itālijas pārstāve Aleksandra Oberštolca, bet trešā - austriete Marī Rīdla, no uzvarētājas atpaliekot 1,154 sekundes.

Startēja 31 sportiste.

Biatlonā 12,5 kilometru individuālajā distancē Adrians Māris Šņoriņš ar sešām kļūdām šaušanā ieņēma 40.vietu, uzvarētājam francūzim Antonēnam Gijam, kurš šaušanā pieļāva trīs kļūdas, zaudējot sešas minūtes un 29,7 sekundes.

Ar astoņām kļūdām šaušanā 64.vietu ieņēma Valters Bresme (+8:54,6), bet ar deviņām soda minūtēm trīs vietas zemāk finišēja Olivers Bresme (+9:42,6).

Sudraba medaļu 99 sportistu konkurencē ieguva norvēģis Storms Veitsle (+40,3), bet bronzas - slovāks Markuss Sklenāriks.

Sievietēm 10 kilometru distancē Madara Veckalniņa ar piecām soda minūtēm ieņēma 66.vietu, uzvarētājai čehietei Ilonai Plehāčovai, kura netrāpīja vienā mērķi, zaudējot deviņas minūtes un 43,7 sekundes.

Keita Patrīcija Kolna ar piecām soda minūtēm 98 sportistu konkurencē ieņēma 77.vietu (+11:08,4), bet Stella Bleidele ar četrām kļūdām šaušanā - 80.vietu (+11:40,1).

Otrā finišēja vāciete Marī Keidele (+1:09,7), bet trešā - itāliete Najeli Marioti Kavanjē (+1:19,6).

Šorttrekā Kamila Salmiņa ieņēma 30.vietu 35 sportistu vidū, bet Madara Gintere - 32.vietu.

Salmiņa ceturtdaļfinālā ar rezultātu trīs minūtes un 3,054 sekundes finišēja piektā sešu sportistu konkurencē, bet Gintere ar rezultātu divas minūtes un 46,802 sekundes - sestā.

Divas pirmās vietas izcīnīja ķīnietes Jana Jiņgru un Jiņdzi Li, Janai finālā finišējot divās minūtēs un 25,980 sekundēs. Trešo vietu izcīnīja japāniete Nonomi Inoue.

Hokeja turnīru sestdien ar graujošu uzvaru uzsāka Latvijas izlase, ar 24:5 (9:2, 7:2, 8:1) pārspējot Spāniju.

Latvijas Hokeja federācija ziņo, ka pa četriem vārtiem Latvijas izlasē guva Martins Klaucāns4, Martins Bārtulis un Fēlikss Niks Paurs, ar "hat-trick" izcēlās Daniels Reidzāns un Olivers Mūrnieks, divus vārtus guva Kristers Obuksun Makss Mihailovs, bet pa vieniem vārtiem - Timurs Mališevs un Ričards Rutkis.

Latvijas U-16 valstsvienība turnīra turpinājumā spēkosies ar Lielbritānijas, Kazahstānas, Taivānas, Austrijas, Polijas un Dānijas vienībām.

Spēlēs Latviju pārstāv 45 sportisti, kas ir līdz šim lielākā Latvijas delegācija Jauniešu ziemas olimpiskajās spēlēs.

Latvija spēlēs tiek pārstāvēta 11 sporta veidos - 3x3 hokejā, kērlingā, biatlonā, bobslejā, skeletonā, kamaniņu sportā, distanču un kalnu slēpošanā, ātrslidošanā, daiļslidošanā un šorttrekā.

Pirms četriem gadiem Šveices pilsētā Lozannā Latviju pārstāvēja 30 sportisti deviņos sporta veidos un pārveda mājās piecas medaļas, sudraba medaļu izcīnot skeletonā un četras - kamaniņu sportā (pa vienai zelta un sudraba medaļai un divas bronzas godalgas).

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinās reizi četros gados. Tajās piedalās jaunie atlēti no 15 līdz 18 gadu vecumam vairāk nekā no 80 pasaules valstīm. Šogad šis sporta forums no 19.janvāra līdz 1.februārim norisinās Dienvidkorejas provincē Kanvondo.