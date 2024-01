Bļugeram rezultatīva piespēle un Merzļikinam uzvara pēcspēles metienos savstarpējā NHL mačā

"Blue Jackets" mājās uzvarēja ar rezultātu 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) un pārtrauca trīs zaudējumu sēriju.

Merzļikins, aizvadot savu pirmo maču kopš 29. decembra, atvairīja 27 no 30 metieniem, bet otros vārtos Keisija Desmits neitralizēja 38 no 41 raidījuma.

Bļugers šajā mačā uz ledus bija 15 minūtes un četras sekundes, divreiz meta pa vārtiem, uzvarēja septiņos no 11 iemetienem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.

Spēles sestajā minūtē ripa no Džonatana Tenera Millera nūjas nonāca Merzļikina sargātajos vārtos, bet 27 sekundes vēlāk Jegors Činahovs no vārtu priekšas panāca 1:1. Piecas minūtes pirms došanās pārtraukumā Bļugers no laukuma gala ar nūjas lāpstiņas neērto pusi atspēlēja ripu Konoram Gārlendam, kurš atguva viesiem vadību.

Otrā perioda ceturtajā minūtē Dmitrijs Voronkovs vairākumā vārtu priekšā mainīja ripas lidojuma virzienu un panāca neizšķirtu, bet astotajā minūtē Elīass Petešons tika pie netraucēta metiena vairākumā un pārspēja Merzļikinu, panākot 3:2. Trešās trešdaļas vidū Voronkovs pie vārtu stūra iebakstīja ripu vārtos un trešo reizi spēlē izlīdzināja rezultātu.

Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti un cīņa turpinājās papildlaikā, kurā Merzļikins liedza viesiem izraut uzvaru, neskatoties uz to, ka "Blue Jackets" 40 sekundes spēlēja mazākumā. Iespējas maču noslēgt pagarinājumā bija arī "Blue Jackets" hokejistiem.

Pēcspēles metienu sērijā ar 1:0 pārāki bija mājinieki. Vispirms Merzļikins neitralizēja Andreja Kuzmenko, Millera un Petešona metienus, bet pēc Kirilia Marčenko precīzā pēcspēles metiena latvietis liedza Piusam Zuteram panākt neizšķirtu.

Bļugers šosezon 30 mačos guvis piecus vārtus, atdevis 13 rezultatīvas piespēles un iekrājis pozitīvu lietderības koeficientu +8.

Merzļikins 24 mačos izcīnījis astoņas uzvaras, ielaidis vidēji 3 ripas un atvairījis 90,6% metienu.

Vankūveras hokejisti ar 62 punktiem 44 mačos ir pirmie Rietumu konferencē un visā līgā, kamēr Kolumbusas vienība ar 37 punktiem 44 dueļos ir priekšpēdējā, 15. pozīcijā Austrumu konferencē.

"Canucks" nākamajā spēlē ceturtdien mājās uzņems Arizonas "Coyotes", savukārt "Blue Jackets" piektdien savā laukumā cīnīsies ar Ņūdžersijas "Devils".