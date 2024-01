“Es norvēģus, šos skopuļus, vienkārši neieredzu. Tā ir visskopākā, profašistiskā nācija,” viņa teikto citē aģentūra “RIA Novosti”.

Kas gan izraisīja šī veterāna ārdīšanos? Izrādās, Norvēģija esot vienīgā valsts, kurā notikuši Pasaules kausa posmi un pasaules čempionāti, kur nebija uzstādītas VIP teltis ar ēdieniem un dzērieniem.

Ironiski, ka 2022. gada 24. februārī — dienā, kad Krievija uzsāka invāziju Ukrainā, kuras dēļ tās sportisti, tostarp biatlonisti ir patriekti no starptautiskajām sacensībām — “RIA Novosti” publicēja Tihonova sirdssāpi par maitām norvēģiem. “Es pret norvēģiem izturos negatīvi. Visu laiku ķildas nāk no viņiem, gan biatlonā, gan slēpošanā. Tikai no norvēģiem.” Toreiz viņš nopriecājās, ka norvēģis Johanness Klebo nolēma nepiedalīties sacensībās Krievijā. “Nebūs Tjumeņā Klebo, mazāk būs dažādu nelietību. Lai pasēž mājās un padomā,” pakratīja pirkstu Tihonovs.

Pērnvasar viņš jau izcēlās, aicinot nolīdzināt ar zemi Varšavu. Toreiz poļi nebija vainīgi ēdienu un dzērienu nenodrošināšanā Tihonovam, bet par spiegošanu aizdomās turētā krievu hokejista arestā. Kādēļ vienlaikus ar Varšavu, "lai cienītu Krieviju", Tihonovs aicināja iznīcināt arī Berlīni, nav skaidrs.

"Jautājums, kādēļ par mums var ņirgāties poļi un visi pārējie, ir jāuzdod Krievijas prezidentam. Pajautājiet, kādēļ mūs pazemo poļi un pārējie maitasgabali? Es jau sen būtu Varšanu nolīdzinājis ar zemi kopā ar Berlīni, lai cienītu Krieviju. Bet par mums ņirgājas visa planēta, jo netiek pieņemti lēmumi," tipiskus Krievijas impērista izteikumus citē "metaratings.ru". "Kādēļ puiši turp brauca? Es nolemtu savādāk, lai mūs cienītu."

Polijas plašsaziņas līdzekļi toreiz vēstīja, ka aizturēts 20 gadus vecais Maksims Sergejevs, kurš spēlē Sosnovecas "Zaglebie" komandā.

Norvēģus un poļus neieredzēja arī pērn mirusī krievu biatlona leģenda Anfisa Rezcova. Viņai nepatika norvēģu un poļu nevēlēšanās redzēt agresorvalsts pārstāvjus starptautiskajās sacensībās.

Krievijas biatlona leģenda, trīskārtējā olimpiskā čempione Anfisa Rezcova nolamāja norvēģu biatlonistus par viņu nevēlēšanos starptautiskajās sacensībās redzēt Krievijas un Baltkrievijas sportistus. “Pretīgie tarakāni,” viņa ļāva vaļu emocijām. “Atklāti sakot, norvēģi vienmēr ir bijuši pret mums. Gan brāļi Bē, gan visi pārējie. Tādēļ tas neizbrīna. Norvēģija vienmēr bez mums jūtas kā varone. Mēs esam viņu galvenie konkurenti un vienmēr par viņiem būsim spēcīgāki. Tādēļ viņi ir pret mūsu dalību starptautiskajās sacensībās. Tā tas ir bijis vienmēr,” izdevumam “Sport24” kategoriski teica Rezcova. “Ne somi, ne zviedri pret mums tā neizturas. Tādēļ pat tad, ja somi un zviedri būtu par Krievijas sportistu atgriešanos, viņi zina, ka viņus neviens nedzirdēs. Bet norvēģi visur lien un lien kā pretīgi tarakāni.”

Savukārt poļus viņa aicināja sodīt par Polijas sporta un tūrisma ministra Kamila Bortničuka ierosinājumu 2024. gada Olimpiskajās spēlēs Parīzē izveidot krievu un baltkrievu bēgļu izlasi. “Par tādiem priekšlikumiem poļus vajag sodīt. Viņi mūs tik ļoti pazemo, ka vairs spēka nav. Jāvēršas pie [Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidenta] Tomasa Baha un jājautā, kādēļ tāda visatļautība. Tas pat nav pazemojums, bet apvainojums. Kas jūs tādi esat? Sportā poļi vispār ir nulles,” bija sašutusi Rezcova.