VIDEO: Porziņģim gūto punktu rekords "Celtics" kreklā smagā uzvarā pret NBA vājāko komandu

"Celtics" mājās ar rezultātu 128:122 (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14) uzvarēja Detroitas "Pistons" basketbolistus, kas līdz ar to atkārtojuši visu laiku garāko zaudējumu sēriju - 28 spēles pēc kārtas - NBA vēsturē

Porziņģis laukumā pavadītajās 35 minūtēs un 53 sekundēs realizēja trīs no deviņiem tālmetieniem, 10 no 12 divpunktu metieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī astoņas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba un četras piezīmes.

Latvijas basketbolistam 35 gūtie punkti ir jauns rekords "Celtics" kreklā, kamēr visvairāk punktus NBA karjerā līdz šim viņš sakrāja pagājušajā pavasarī, kad Vašingtonas "Wizards" vienībā viņš izcēlās ar 43 punktiem mačā pret Atlantas "Hawks".

"Celtics" rindās rezultatīvākais bija Porziņģis, 31 punktu un desmit rezultatīvas piespēles pievienoja Džeisons Teitums, bet Deriks Vaits tika pie vēl 23 punktiem. "Pistons" komandā 31 punktu guva Keids Kaningems, kurš arī deviņas reizes rezultatīvi piespēlēja, kamēr Džeidens Aivijs izcēlās ar 22 punktiem un desmit bumbām zem groziem.

"Celtics" ar 24 uzvarām 30 spēlēs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs piektdien, kad savā laukumā uzņems Toronto "Raptors".

Tikmēr Nikola Jokičs NBA mačā izcēlās ar "triple-double" un kaldināja Denveras "Nuggets" uzvaru, kamēr citā spēlē Entonijs Edvardss izcēlās ar 44 punktiem, palīdzot tikt pie panākuma Minesotas "Timberwolves".

"Nuggets" savā laukumā ar rezultātu 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22) pārspēja Memfisas "Grizzlies", izcīnot sesto uzvaru pēc kārtas.

Jokičs, realizējot visus 11 metienus un trīs soda metienus, izcēlās ar 26 punktiem, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un desmit reizes rezultatīvi piespēlēja, sakrājot "triple-double" 11. reizi šosezon.

Vēl 23 punktus mājinieku labā guva Džamals Marejs, kurš arī tika pie deviņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr 20 punktus pievienoja Peitons Vatsons. Memfisas komandu no zaudējuma neglāba Desmonds Beins, kurš ar 23 punktiem bija rezultatīvākais viesu rindās.

"Grizzlies" nevarēja palīdzēt Dža Morants, kurš pagājušajā nedēļā atgriezās laukumā pēc 25 spēļu diskvalifikācijas un ar trijās spēlēs vidēji gūtiem 28 punktus un deviņām rezultatīvām piespēlēm tika atzīts par Rietumu konferences nedēļas labāko spēlētāju.

Savukārt "Timberwolves" mājās ar rezultātu 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19) uzvarēja Dalasas "Mavericks". Mājinieku komandā rezultatīvākais ar 44 punktiem bija Edvardss, un vēl 20 punktus guva Rūdijs Gobērs, kurš arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.

"Mavericks" komandā, kurai nācās iztikt bez Lukas Dončiča, Tims Hārdevejs izcēlās ar 32 punktiem, bet vēl 17 un 15 punktus pievienoja attiecīgi Džeidens Hārdijs un Deriks Džounss.