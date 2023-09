Šmits pēc sāpīgā zaudējuma vāciešiem: "Cīnījāmies un parādījām, ka varam spēlēt ar šādām komandām"

Latvijas basketbola izlase trešdien Pasaules kausa ceturtdaļfinālā ar 79:81 zaudēja Vācijai, finālturnīrā neturpinot cīņu par ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm.

"Ļoti sāpīgs zaudējums, bet uzskatu, ka spēle bija laba. Beigās nedaudz pietrūka, taču esmu priecīgs par komandu, jo cīnījāmies un parādījām, ka varam spēlēt ar šādām komandām un neatpaliekam no viņiem," teica Šmits.

"Spēle bija ļoti fiziska, nekur brīvi zem groza bez kontakta nevarēja ieiet. Taču arī mēs spēlējām fiziski un cīnījāmies," turpināja basketbolists.

Ceturtajā ceturtdaļā Latvijas basketbolisti atspēlējās no 14 punktu deficīta un pēdējās sekundēs varēja izraut uzvaru, ja vien tiktu realizēts tālmetiens. "Mums rokas nekad nenolaižas, esam pierādījuši, ka šādās situācijās cīnāmies līdz pašām beigām," uzsvēra Šmits.

Jo īpaši pirmajā puslaikā latviešiem izdevās ierobežot pretinieku meistarīgo saspēles vadītāju Denisu Šrēderu, kurš realizēja tikai četrus no 26 metieniem no spēles. "Protams, ka viņš ir ātrs un var aiziet garām, bet ar komandas aizsardzību diezgan to labi izdarījām," atzina Šmits.

Nākamās divas spēles Latvijas izlase aizvadīs ceturtdien un sestdien, finālturnīra noslēgumā cīnoties par piekto vai septīto pozīciju. Ceturtdien pusfinālā par 5.-8.vietu pretiniece būs