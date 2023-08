Skaists noslēgums - Samoilovs un Šmēdiņš savā pēdējā kopīgajā turnīrā Latvijā kļūst par valsts čempioniem

Latvijas čempionāta finālposmā ar pirmo numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš titulspēlē ar 2-1 (21:23, 23:21, 15:10) pārspēja ar otro numuru izsētos Ardi Bedrīti/Artūru Rinkeviču.

Šmēdiņam šī ir karjerā pēdējā sezona profesionālajā pludmales volejbolā. Pēc Latvijas čempionāta fināla Samoilovs/Šmēdiņš plāno piedalīties arī "King of the Court Royal Championships" turnīrā Roterdamā no 5. līdz 10.septembrim, taču Latvijā titulēto duetu kopā spēlējām, visticamāk, vairāk nevarēs redzēt.

Bronzas medaļas izcīnīja ar 11.numuru izsētie Toms Emīls Liepa/Ernests Puškundzis, kuri ar 2-1 (16:21, 21:16, 16:14) pārspēja Arni Reliņu/Rinaldu Aišpuru (3.).

Turnīrā sievietēm uzvarēja sacensībās ar pirmo numuru izsētās Varvara Brailko/Deniela Konstantinova, kuras finālā ar 2-0 (21:19, 21:18) pārspēja Martu Ozoliņu/Luīzi Skrastiņu (3.). Cīņā par bronzu Anija Ozoliņa/Beāte Liepājniece ar 2-0 (21:14, 23:21) uzvarēja Amandu Reguti/Līvu Solu (6.).

Vīriešu turnīram bija pieteikti 30 dueti, bet sieviešu - 21 pāris.

Vīriešu turnīrā nepiedalījās Ēģiptē startējušie dueti Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots un Edgars Točs/Olivers Bulgačs, bet sieviešu sacensībās iztrūka spēcīgākais duets Tīna Laura Graudiņa/Anastasija Samoilova, kā arī pagājušā gada čempiones Anete Namiķe un Līva Ēbere.

Latvijas čempionāta finālā ārvalstu dueti nepiedalās.

Šosezon Latvijas čempionātā "DEPO Open 2023" pludmales volejbolisti sacentās trijos posmos un finālā.