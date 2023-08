Jānis Šmēdiņš nolēmis beigt sportista karjeru; šonedēļ aizvadīs pēdējās sacensības Latvijā pārī ar Samoilovu

Latvijas čempioni 25. un 26. augustā piedalīsies Latvijas čempionāta finālā Majoru pludmalē Jūrmalā, kur lūkos aizstāvēt pirms gada izcīnītās zelta medaļas.

Šmēdiņš atzīst, ka sports ir nežēlīgs, un šajā vecumā vispirms visu nosakot ķermenis un fiziskā sagatavotība. "Pludmales volejbols paliek aizvien garāks un atlētiskāks, un ar mūsu augumiem ir grūti konkurēt, kad vairs neesam savā fiziskajā pīķī. Turklāt esošais starptautisko sacensību formāts apgrūtina iespēju kvalificēties augstākā līmeņa turnīriem. Medaļas esmu izcīnījis visa līmeņa turnīros, izņemot pasaules čempionātu, tāpēc godam varu noslēgt karjeru," komanda citē Šmēdiņa stāstīto.

Pēc Latvijas čempionāta fināla Samoilovs/Šmēdiņš plāno piedalīties arī "King of the Court Royal Championships" turnīrā Roterdamā no 5. līdz 10. septembrim, taču Latvijā titulēto duetu kopā spēlējām, visticamāk, vairāk nevarēs redzēt.

Samoilovs/Šmēdiņš trīs reizes uzvarējuši Pasaules tūrē, gūstot panākumus 13 turnīros. Tāpat viņi kopā 2015. gadā uzvarēja Eiropas čempionātā, bet vēl četrās meistarsacīkstēs izcīnīja četras sudraba godalgas. Šmēdiņš kopā ar Mārtiņu Pļaviņu 2012. gada olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzu.