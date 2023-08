Eidža Vilsone atkārto WNBA rezultativitātes rekordu

Šī bija tikai trešā reize WNBA vēsturē, kad kādai spēlētājai izdevies gūt vismaz 50 punktus. Līdz šim rekords piederēja Dalasas "Wings" spēlētājai Lisai Kembedžai, kura 2018. gada 17. jūlijā guva 53 punktus pret Ņujorkas "Liberty", bet Rikuna Viljamsa 2013. gada 8. septembrī Tulsas "Shock" sastāvā guva 51 punktu pret Sanantonio "Silver Stars".

Vilsone otrdienas mačā realizēja 16 no 23 metieniem no spēles un 20 no 21 soda metiena.

Šajā sezonā 2020. gada WNBA vērtīgākā spēlētāja jeb MVP vidēji ik mača guvusi 22,3 punktus, šajā rādītājā līgā ieņemot trešo vietu aiz Sietlas "Storm" pārstāves Džuelas Loidas (24,1 punkts) un Breanas Stjuartes (22,6) no Ņujorkas "Liberty".

Vēl "Aces" rindās otrdienas spēlē 20 punktus guva Kelsija Plama, bet Čelsija Greja izcēlās ar 16+12 un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Šī bija devītā reize šosezon, kad Lasvegasas komanda pārsniedz 100 punktu robežu.

Mājiniecēm 27 punktus guva Raine Hovarda, bet 23 - Heilija Džounsa.

WNBA kopvērtējumā "Aces" ar 29 uzvarām 33 spēlēs ir pārliecinoša līdere, bet "Dream" ar 16 panākumiem atrodas piektajā pozīcijā.