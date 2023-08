Ar 7 gūtajiem vārtiem var kļūt par vienu no rezultatīvākajiem kluba vēsturē? To spēj tikai viens futbolists

Viens no pasaules visu laiku izcilākajiem spēlētājiem, 36 gadus vecais Argentīnas izlases kapteinis Lionels Mesi savā jaunajā klubā kopš debijas 21. jūlijā ir aizvadījis vien četras spēles, taču itin nemaz nav zaudējis savas snaipera dotības, gūstot septiņus vārtus, turklāt pa diviem pēdējās trijās spēlēs. Ar to viņam pietiek, lai dalītu 4.-7. vietu “Inter” visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Vēl vairāk, pārējiem 7 vārtu guvējiem bija nepieciešams nesalīdzināmi vairāk spēļu, vismazāk no viņiem venecuēlietim Hosefam Martinesam — veselas 28!

Tiesa, ir nianse — šis klubs, pilnā nosaukumā “Club Internacional de Fútbol Miami”, kura viens no īpašniekiem ir angļu futbola leģenda Deivids Bekhems, ir dibināts pavisam nesen, 2018. gada 29. janvārī.

Līgu kausa astotdaļfinālā pirmdien Mesi — savā ceturtajā spēlē — pamatlaikā atkal guva divus vārtus, palīdzot astotdaļfinālā pieveikt "FC Dallas", tiesa, pēc neizšķirta (4:4) pamatlaikā uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešami pēcspēles 11 metru sitieni, kuros pārāki bija floridieši — 5:3.

Ņemot vērā Mesi virtuoza dotības laukumā, nav šaubu, ka viņš ir spējīgs kļūt par kluba rezultativitātes rekordistu, jāapdzen vien soms Roberts Teilors (8 vārti 64 spēlēs), ekvadorietis Leonardo Kampana (16 vārti 50 spēlēs) un karjeru šajā klubā jau noslēgušais argentīnietis Gonsalo Igvains (29 vārti 70 spēlēs).