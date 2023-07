Graudiņa/Samoilova uzvar "Queen of the Court" Eiropas finālturnīrā

Iepriekš šonedēļ Latvijas duets pārvarēja grupu kārtu un ceturtdaļfinālu, bet sestdien pusfinālā tikai trešajā kārtā nebija pirmās, piekāpdamies vācietēm Laurai Ludvigai un Luīzai Lipmanai.

Finālā pēc pirmās kārtas latvietes bija trešās, šādu pašu pozīciju ieņemot arī pēc otrās kārtas. Izšķirošajā, trešajā kārtā Latvijas duets uzvarēja ar 11 punktiem, desmit punktus iekrāja polietes Aleksandra Vahoviča un Jagoda Gruščinska, bet trešās ar septiņiem punktiem bija vācietes Cinja Tilmana un Svenja Millere.

Savukārt Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš "King of the Court" sacensībās nekvalificējās ceturtdaļfināla fāzei.

"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki mazāk punktus nopelnījušie dueti izstājas no turpmākajām sacensībām.