Graudiņa/Samoilova pārvar "Queen of the Court" Eiropas finālturnīra ceturtdaļfinālu

Ceturtdaļfināla pirmajā kārtā Latvijas duets tikai ar viena punkta pārsvaru apsteidza piekto pozīciju ieņēmušās lietuvietes un iekļuva otrajā kārtā. Tajā ar 17 punktiem viņas izcīnīja uzvaru pār Austrijas, Nīderlandes un Čehijas duetiem un bija nepārspētas arī trešajā kārtā, kurā iekrāja 11 punktus.

Pusfināla fāze un cīņa par titulu paredzēta sestdien.

Jau ziņots, ka A apakšgrupā latvietes bija pārākas pār Čehijas, Lietuvas, Nīderlandes un Ukrainas duetiem, iekļūstot ceturtdaļfināla fāzē.

Savukārt Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš "King of the Court" sacensībās apakšgrupu piekto vietu ieguvēju turnīrā piekāpās Čehijas duetam un neturpināja cīņu par vietu ceturtdaļfinālā.

"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki mazāk punktus nopelnījušie dueti izstājas no turpmākajām sacensībām.