Graudiņa/Samoilova uzvar "Queen of the Court" Eiropas finālturnīra apakšgrupā

A apakšgrupā latvietes bija pārākas pār Čehijas, Lietuvas, Nīderlandes un Ukrainas duetiem, iekļūstot nedēļas turpinājumā gaidāmajā ceturtdaļfināla fāzē.

Savukārt Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš "King of the Court" turnīra apakšgrupā, sacenšoties ar pāriem no Ukrainas, Šveices, Zviedrijas un Anglijas, pēc pirmās kārtas bija pēdējie, piektie. Ceturtdien viņi ar vēl trīs komandām, kas bija pēdējās savās grupās, cīnīsies par vienu ceļazīmi uz ceturtdaļfinālu.

"Queen and King of the Court" turnīros pretinieki spēlē 15 minūšu maču. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Laukumu pamet izspēli zaudējušie, viņu vietā stājoties nākamajam pārim. "Karaļa" pusē duets turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Pēc katra 15 minūšu raunda viens vai vairāki mazāk punktus nopelnījušie dueti izstājas no turpmākajām sacensībām.