“Personības akadēmija” nometne pulcēs vairāk nekā 500 jauniešu, lai tiktos ar Latvijas hokeja izlases hokejistiem

Nometnes “Personības akadēmijas” ietvaros notiek dažādas meistarklases, kur jaunieši tiekas ar vairāk nekā 20 dažādu nozaru speciālistiem, kas dalās ar savām zināšanām, prasmēm un pieredzes stāstiem, lai iedrošinātu jauniešus ticēt savam sapnim un tiekties uz to. Nometnes noslēdzošajā dienā, pateicoties operatīvai sadarbībai ar Valmieras Olimpisko centru un Latvijas hokeja izlasi nometnes dalībniekiem, Valmieras novada bērniem un jauniešiem, ikvienam interesentam būs iespēja tikties ar Latvijas izlases hokejistiem, uzdot jautājumus, iegūt autogrāfu un kopīgi nofotografēties.

Foto: Romāns Kokšarovs/F64

“Patiess prieks, ka “Personības akadēmijas” jauniešiem būs iespēja viesoties vienīgajā ledus hallē Vidzemē un kopā ar vairāk nekā 500 jauniešiem no Valmieras un visas Latvijas uzdot jautājumus mūsu hokeja varoņiem. “Personības akadēmijas” nometnes programma ir veidota, lai jauniešiem sniegtu zināšanas, dotu jaunas pieredzes, kuras veicinātu neapstāties pie sasniegtā, bet tiekties pēc saviem sapņiem, pat ja reizēm ir grūti, jo mums kā sabiedrībai ir nepieciešami jaunieši, kas veidos mūsu nākotni, mūsu Latviju. Iedvesmojošas personības, kā Harijs Vītoliņš, Dans Ločmelis un Mārtiņš Dzierkals, ir starp no tiem, no kā varam mācīties. Tādēļ ceru, ka tā būs lieliska svētdiena, kas gan uzlādēs jauniešus, gan dos jaunu enerģiju arī mūsu īpašajiem viesiem,” stāsta “Personības akadēmijas” radošā producente Ilona Bičevska un aicina valmieriešus izmantot iespēju būt par daļu no “Personības akadēmijas” nometnes.

Foto: Publicitātes foto

“Esmu gandarīta, ka operatīvi esam varējuši rast iespēju saorganizēt pasākumu, kas iedvesmos esošos Valmieras hokejistus sasniegt jaunas virsotnes un ieinteresēs bērnus uzsākt pirmos soļus ne tikai hokejā, bet arī citos sporta veidos. Šāda veida pasākumi ir nepieciešami, lai parādītu mūsu jaunajai paaudzei, ka sportā viss ir iespējams. Mūsu hokejisti ir lielisks piemērs tam," stāsta Megija Stalberga, “Valmieras Olimpiskā centra” Jāņa Daliņa stadiona vadītāja.

Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, aicinām pieteikties iepriekš, aizpildot anketu šeit: Bērniem līdz 12 gadiem ierašanās kopā ar vecākiem vai atbildīgo personu.

Foto: Raivo Sarelainens

Unikālā “Personības akadēmijas” nometne, ko organizē Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) projekta “Sporto visa klase” ietvaros, jau otro gadu Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā no 11. līdz 18. jūnijam pulcēs 60 aktīvākos un motivētākos jauniešus vecumā no 11 līdz 13 gadiem no 20 dažādām Latvijas skolām.

“Personības akadēmijas“ nometnes atlases sacensībās bija iespēja piedalīties visām projekta ”Sporto visa klase” klasēm no visas Latvijas. Sacensību dienās skolēniem bija jāliek lietā skolā apgūtās zināšanas, spēks un veiklība, lai tiktu galā ar dažādiem uzdevumiem un stafetēm. Programmā “Sporto visa klase” 9. sezonā jeb 2022./2023. mācību gadā piedalījās 7200 bērnu no 302 klasēm un 35 Latvijas pašvaldībām.

Uzziņai par programmu:

Programma “Sporto visa klase” radīta 2013. gadā ar mērķi 2.-6. klašu grupām uzlabot visu klases skolēnu fizisko sagatavotību, stāju, motivēt nodarboties ar sportu, kā arī vērtēt skolēnu sekmes mācībās. Tā ir iespēja izzināt dažādus sporta veidus, kā arī stiprināt izpratni par kopīga rezultāta sasniegšanu kā vienotai komandai.

Programmas “Sporto visa klase” oficiālā mājaslapa internetā: www.sportovisaklase.olimpiade.lv.