Čempionu līgas finālists un citas turku zvaigznes “Skonto” stadionā

Pirms divdesmit gadiem Latvijas futbols radīja lielāko brīnumu, divu spēļu summā apspēlējot Turciju un līdz šim vienīgo reizi nokļūstot Eiropas čempionāta finālturnīrā. Kopš tā laika turki ir bijuši mums parocīgi pretinieki, kam pirmo reizi zaudējām tikai sestajā savstarpējā tikšanās reizē. Vēsturisko panākumu fons tika izmantots mārketinga aktivitātēs un, mazliet pārsteidzoši, “Skonto” stadiona tribīnes tika izpārdots nedēļu pirms šodienas spēles sākuma. Lielais futbols atkal ir Rīgā un šovakar laukumā patiešām būs, ko redzēt.

Zvaigznes, miljoni un nākotnes talants

No tiem spēlētājiem, kurus pretinieku sastāvā šovakar redzēsim laukumā, pirmkārt jāizceļ turku pašlaik spožākā zvaigzne, 29 gadus vecais centra pussargs Hakans Čalhanolu, kurš pirms nepilnas nedēļas Milānas “Inter” sastāvā spēlēja Čempionu līgas finālā pret “Manchester City”. Viņa tirgus vērtība tiek lēsta ap 40 miljoniem eiro un tas ir aptuveni četras reizes vairāk, nekā visu Latvijas izlases spēlētāju kopējā vērtība. Ap pieciem miljoniem sezonā pelnošais Hakans, kura CV ir arī Hamburga, Leverkūzenes “Bayer” un “AC Milan”, ir galvenais spēles veidotājs un izcils dažādu standartsituāciju meistars.

Turpat blakus vidējā līnijā vieta laukumā paredzēta 22 gadus vecajam Orkunam Kekči, kuru Roterdamas “Feyenord” par 30 miljoniem nesen pārdeva uz Lisabonas “Benfica”. Turcijas līdzjutēji ļoti cer, ka vismaz kādu daļu spēles laika vieta laukumā atradīsies arī 18 gadus vecajam “brīnumbērnam” Arda Gileram. Runas un baumas, kurp no “Fenerbahce” dosies par turku Mesi dēvētais Gilers, avīžu slejās pēdējās nedēļas laikā bijušas lasītākas ziņas par nacionālas izlases notikumiem. Stambulas klubs par savu dimantu vēlas 17 miljonus un šādu summā galdā esot gatavi likt vairāki Anglijas premjerlīgas klubi.

Viduszona ir Turcijas izlases spēcīgākā līnija, turpretī tieši šajā pozīcijā vislielākās problēmas ir Latvijas izlasē. Nav šaubu, ka laukuma vidus piederēs turkiem un tam vajadzētu noteikt visas spēles ritējumu, proti, pretinieki daudz būs ar bumbu un veidos savus uzbrukumus. Latvijas izlasei būs jāmeklē savas iespējas pretuzbrukumos un ar garām piespēlēm.

Kopumā šajā Turcijas izlases modelī astoņi spēlētāji ir no Eiropas pieciem vadošajiem čempionātiem, no kuriem tālu neatpaliek arī Turcijas superlīga. Augsts līmenis, kādā pašlaik nespēlē neviens no mūsu futbolistiem (Raimonda Kroļļa dalība Itālijas A sērijā šosezon bija visai simboliska). Tas gan nenozīmē, ka problēmu nebūtu arī turkiem. Viens pēc otra ar nopietniem savainojumiem izkrituši abi vadošie centra uzbrucēji Eness Inals no spāņu “Getafe” un “Bešiktaš” uzbrukuma līderis Čenks Tosuns. Paredzams, ka šajā pozīcijā spēlēs Turcijas līgā 17 vārtus guvušais Umuts Nairs, kurš līdz šim valstsvienībā aizvadījis tikai divas spēles.

Visu šo ansambli diriģē vācu speciālists Štefans Kuncs, kurš ir zem pamatīgas “preses” un šajā izlašu sabraukumā (vēl pirmdien spēle mājās pret Velsu) zaudētu punktu gadījumā varētu zaudēt arī savu amatu. Pavasara logā turki ar 0:2 piekāpās horvātiem un ļoti neizteiksmīgā spēlē izrāva 2:1 uzvaru Armēnijā. Taču tieši Kuncs ir tas, kurš 2021. gada oktobrī Rīgā pārtrauca Turcijas izlases lāstu spēlēs pret Latviju. Tā tad arī ir vienīgā turku uzvara savstarpējās sešās cīņās.

Ar pamatīgiem sastāva robiem

Spēles favorīti būs Turcija, un to nekautrējas atzīt arī Latvijas izlases treneris Dainis Kazakevičs. Viņam ir padomā, ar kādiem līdzekļiem veidot pretspēli, taču pamatīgi sastāva robi ir arī Latvijas izlasē. Labākais vārtsargs un centra pussargs pēc uzdzīves pavasarī Velsā, attiecīgi Pāvels Šteinbors un Artūrs Zjuzins, vairs nav Kazakeviča kandidātu lokā, trenerim par šo lietu izvairoties runāt publiski. Savainojuma dēļ nevar spēlēt Jānis Ikaunieks. Viens no labākajiem valsts centra aizsargiem Vitālijs Jagodinskis jau sen kā ir “salecies” ar Kazakeviču un izlasē nav gaidīts. Runā, ka savainojums šovakar laukumā varētu liegt iet citam centra aizsargam Antonijam Černomordijam. Starp pārējiem, ar labu spēles laiku un būtisku lomu pašmāju klubos, vai veiksmīgi sezonu ārzemēs, aizvadoši spēlētāji saskaitāmi uz vienas rokas pirkstiem. Varbūt palīdzēs pilnais stadions, varbūt veiksme, taču jebkurā gadījumā tā būs ļoti sarežģīta spēle ar visai maz iespējām izcīnīt kaut neizšķirtu.

Spēle "Skonto" stadionā sāksies plkst.21.45, to tiešraidē translējot platformai "Viaplay".

Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs:

Vārtsargi: Roberts Ozols ("Auda"), Nils Toms Puriņš ("Riga"), Jānis Beks ("Metta");

Aizsargi: Roberts Savaļnieks, Mārcis Ošs, Elvis Stuglis, Vladislavs Sorokins (visi - RFS), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs (abi - "Riga"), Daniels Balodis, Maksims Toņiševs (abi - "Valmiera");

Pussargi: Dmitrijs Zelenkovs, Jānis Ikaunieks (abi - RFS), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija), Andrejs Cigaņiks (Lodzas "Widzew", Polija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Eduards Emsis (Rogožinas "Egnatia", Albānija), Kristers Tobers (Gdaņskas "Lechia", Polija), Aleksejs Saveļjevs, Deniss Meļņiks (abi - "Auda"), Eduards Dašķevičs ("Riga");

Uzbrucēji: Vladislavs Gutkovskis (Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis (Leuvardenas "Cambuur", Nīderlande), Raimonds Krollis ("Spezia", Itālija), Marko Regža ("Riga").

ZUMA PRESS/SCANPIX FOTO

Hakans Čalhanolu pagājušajā sestdienā veidoja Milānas “Inter” spēli UEFA Čempionu līgas finālā, šovakar viņu būs jāaptur Latvijas izlases aizsardzībai.