Tobers par maču pret turkiem: "Pienācis laiks ņemt punktus, nevis tikai skaisti zaudēt"

Nākamā gada Eiropas čempionāta kvalifikāciju Latvijas izlase uzsāka ar zaudējumu 0:1 martā Velsai, rīt jātiekas savā laukumā ar Turciju, bet 19.jūnijā viesos jāspēlē ar Armēniju. Tāpat apakšgrupā būs jātiekas ar Eiropas Nāciju līgas finālisti Horvātiju.

"Es gribētu teikt, ka pienācis laiks ņemt punktus, nevis tikai skaisti zaudēt. Protams, apzināmies, ka Turcija ir ļoti spēcīga izlase, viņiem ir spēlētāji no visaugstākā līmeņa līgām. Mums jācenšas uzspiest savu spēli, būt arī nedaudz nekaunīgiem, kad to vajag," Latvijas Futbola federācijas (LFF) mājaslapā citēts Tobers. "Nevienam nekad nepatīk uzmīšana uz pēdām, elkonīši divcīņās, citi mazi asumiņi… jāuzspiež tas no savas puses. Protams, ka gribam paņemt punktus. It sevišķi mājās savu līdzjutēju priekšā. Tas laikam ir galvenais, ko gribu es, treneris un visi pārējie spēlētāji."

Tobers arī norāda, ka negaida vieglu spēli un komandai būs ļoti aktīvi jāstrādā fiziski, būs daudz jāskrien. "Bet tā ir mūsu metode. Jābūt pacietīgiem, jāsagaida savas iespējas gūt vārtus, jāparāda labs sniegums," sacīja pussargs.

"Mums jāturpina stiprināt kolektīvā pārliecība par saviem spēkiem, par to, ka mēs varam sacensties arī ar tik spēcīgiem pretiniekiem. Nepieciešams lielāks miers, esot ar bumbu. Jātiek vaļā no stresa epizodēs, kad bumba ir mūsu rīcībā," norāda Tobers. "Viņi arī ir tikai cilvēki, visi mēdz kļūdīties, tā ir spēles sastāvdaļa. Mums jācenšas izmantot pretinieku kļūdas. Piemēram, Velsā pēdējās desmit minūtēs velsieši bija nosēdušies, mēs pārņēmām iniciatīvu un kontrolējām bumbu. Jāpārnes šī pārliecība uz spēles pirmajām minūtēm. Kopumā, uzskatu, Velsā spēlējām labi, disciplīna bija līmenī. Bet uz noguruma fona mēdza pazust koncentrēšanās, un tāda līmeņa pretinieki katru tādu reizi izmanto, atrodot brīvas zonas, iespējas. Mums jāpatur prātā, ka pat noguruma brīžos jāsaglabā koncentrēšanos maksimālā līmenī. Tas laikam būtu galvenais uzdevums. Par komandas pašatdevi man jautājumu nav."

2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas D apakšgrupā līderi ar četriem punktiem divos mačos ir horvāti, četri punkti un otrā pozīcija ir Velsas izlasei, turki ar trim punktiem ir trešie, savukārt Armēnija un Latvija aizvadījušas pa vienai spēlei un punktus nav izcīnījušas.

Turcijas izlase martā ar 2:1 viesos pieveica armēņus un ar 0:2 savā laukumā zaudēja Horvātijas futbolistiem.

Pēc jūnija mačiem nākamās atlases spēles notiks septembrī, kad Latvijas izlase viesos tiksies ar grupas favorīti Horvātiju un savā laukumā uzņems Velsu.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024.gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 14.jūnija līdz 14.jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.

Pašreizējā Eiropas čempione ir Itālija, kura 2021.gadā Londonā finālā pēcspēles sitienos pieveica Angliju.