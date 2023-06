"Golden Knights" asumiem bagātā mačā sagrauj "Panthers"; Bļugers joprojām ārpus pieteikuma

Lasvegasas hokejisti savā laukumā ar rezultātu 7:2 (2:0, 2:0, 3:2) uzvarēja Floridas "Panthers" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 2-0.

Lasvegasas komandai vadību ieguva Žonatans Maršeso, astotajā minūtē realizējot vairākumu, bet pirmā perioda turpinājumā to nostiprināja Aleks Martiness. Nākamajā periodā pirmajās nepilnās astoņās minūtēs vēl pa vārtiem guva Nikolā Ruā un Brets Houdens, kā dēļ Sergeja Bobrovska vietā "Panthers" vārtos stājās Aleks Laions.

Žonatans Maršeso gūst kārtējos "Golden Knights" vārtus. (Foto: AP/Scanpix)

Trešajā periodā Antonam Lundelam vajadzēja vien 14 sekundes, lai vienus vārtus atgūtu, taču trešdaļas turpinājumā uz Maršeso, Maikla Amadio un Houdena gūtajiem vārtiem viesi spēja atbildēt tikai ar vienu precīzu metienu, kuru izpildīja "Panthers" līderis Metjū Tkačaks.

Maršeso maču noslēdza ar trīs rezultativitātes punktiem.

Edins Hils "Golden Knights" vārtos atvairīja 29 no 31 metiena. Bobrovskis tika galā ar deviņiem no 13 raidījumiem, bet Laions - 12 no 15.

Mačā neiztika bez asumiem un rupjībām, mājiniekiem tiekot pie 64 soda minūtēm, bet pretiniekiem iekrājot 84 soda minūtes. Jau cīņas septītajā minūtē pēc Ivana Barbaševa noteikumu robežās izpildītā spēka paņēmiena spēle beidzās "Panthers" aizsargam Radko Gudasam.

Pēc izcīnītās uzvaras "Golden Knights" galvenais treneris Brūss Kesidijs uzsvēra komandas sastāva dziļumu. "Tas ir būtiskākais priekšnoteikums, kāpēc vēl esam šeit un uzvarējām iepriekšējās trīs kārtas. Jūtu, ka man ir pati labākā komanda no pirmās līdz pēdējai maiņai," teica Kesidijs.

Nākamās divas spēles paredzētas 8. un 10.jūnijā Sanraizā. Ja būs nepieciešams, nākamās spēles notiks 13.jūnijā Lasvegasā, 16.jūnijā Sanraizā un 19.jūnijā Lasvegasā.

No 19 mačiem, ko Lasvegas komanda aizvadījusi šīs sezonas Stenlija kausā, Bļugers piedalījies sešos, kuros guvis vienus vārtus, sakrājis vienu rezultatīvu piespēli un +/- rādītāju +1. Lai "Golden Knights" uzvaras gadījumā Bļugera vārds tiktu iegravēts uz Stenlija kausa, viņam finālsērijā laukumā jādodas vismaz vienā spēlē vai arī to varēs izdarīt pēc komandas pieprasījuma.

Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva Kolorādo "Avalanche", kas finālsērijā ar 4-2 pieveica iepriekšējo divu sezonu uzvarētāju Tampabejas "Lightning".