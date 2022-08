Skarbā 0:16 un 2:10 pieredze – Latvijas juniori centīsies nospēlēt labāk pret Kanādu

Spēle pret Kanādu mūsu platuma grādos ir notikums katra hokejista dzīvē un tāds tas paliks arī tiem Latvijas junioru izlases spēlētājiem, kuri šonakt centīsies apturēt Kanādas hokeja mašīnu. Abu valstu hokeja resursi nav salīzināmi, tikai reģistrēto spēlētāju skaits Kanādā ir aptuveni 46 reizes lielāks nekā Latvijā un sasniedz 345 000 hokejistu. “Pretinieku līmenis ir tik augsts, kāds nav nevienam mūsu hokejistam,” Latvijas izlases treneris Artis Ābols sacīja pirms spēles ar kanādiešiem. Tas nav pārspīlējums, jo neviens no pašreizējās Latvijas izlases nebūtu pat tuvumā Kanādas junioru izlases kandidātu lokam. Taču tas nenozīmē, ka šoreiz pretējās laukuma pusēs spēlējoši čaļi nākotnē nevarētu satikties vienā līgā vai pat komandā. Gan kanādiešu topošajām zvaigznēm, gan mūsu labākajiem junioriem svarīgākie soļi ceļā uz profesionālu hokeju vēl ir priekšā.

Vēsture neko labu nesola

Pasaules junioru čempionātā pret kanādiešiem bijis jāspēlē divas reizes un abas varam atcerēties kā pamatīgas sagrāves. 2010. gadā Saskatūnā darīšana ar kanādiešiem iznāca turnīra pirmajā spēlē un tā bija īsta pakļūšana zem ceļa ruļļa, kas apstājās pie rezultāta 0:16. Vienus vārtus, visticamāk, nu jau bijušajam Latvijas izlases un tagadēja Kontinentālās hokeja līgas vārtsargam Jānim Kalniņam iemeta Brendons Makmilans, kurš vēlāk kļuva par Rīgas “Dinamo” līdzjutēji mīluli. Tās spēles spožākā zvaigzne ar 3+4 punktiem bija Gabriēls Burks, kurš ir uzspēlējis arī NHL, tomēr pasaules spēcīgākajā līgā nav īsti nostiprinājies. Tās spēles protokols liecina, ka kanādieši pa latviešu vārtiem meta 67 reizes, kamēr mūsējie tikai desmit. Nebija tā, ka tai Latvijas izlasei nebūtu trūcis talanta, komandā bija aizsargs Ralfs Freibergs, uzbrucēji Roberts Bukarts, Miks Indrašis, Ronalds Ķēniņš, Raimonds Vilkoits, Gunārs Skvorcovs. Pēriens sanāca pamatīgs un hokeja vēstures grāmatās joprojām ir lielāko zaudējumu pirmaja ailē.

2017. gadā Toronto, kad Latvijas juniori pēdejo reizi spēlēja elites divīzijā, tika fiksēta vēl viena sagrāve ar 2:10. Rezultāts gan īsti neatspoguļo notikumus laukumā, metienu attiecība bija 25 pret 35, taču kanādieši savas iespējas realizēja ar ļoti augstu procentu. Latvijas izlasē ar precīziem metieniem izcēlās Renārs Krastenbergs un Mārtiņš Dzierkals, kuri bija arī rezultatīvākie mūsu komandā visā turnīrā un šobrīd jau tiek uzskatīti par Latvijas izlases līderiem. Vārtos toreiz bija Gustavs Grigals, aizsardzībā Kārlis Čukste, Kristaps Zīle, Kristiāns Rubīns, uzbrukumā Rūdolfs Balcers, Deniss Smirnovs, Eduards Tralmaks, Edgars Buncis. Kā redzam, vienas sagrāves dēļ (tajā turnīra bija arī 1:9 pret Krieviju un 1:6 pret ASV) pār spēlētājiem vēl nav jāvelk trekns krusts un beigu beigās ir sanācis solīds un labs pienesums lielajai izlasei.

Paprasiet recepti Sorokinam

Šodienas spēles kontekstā noteikti jāpiemin 2021. gada pasaules U–18 čempionāta spēle starp Latviju un Kanādu. Hokeja dzimtenes pārstāvji iepriekšējā mačā ar 12:1 sagrāva zviedrus, tādēļ Latvijas izlases treneris Oļegs Sorokins savai komandai atcēla video skatīšanos. Lai lieki nebaidītu, taču pāriecināja puišus, ka tā būs viņu līdz šim svarīgākā spēle dzīvē. “Esmu lepns!” skaļi pēc tam sacīja tas pats Sorokins. Latvija zaudēja ar 2:4, taču līdz pat pēdējai minūtei cīnījās par vismaz punkta iegūšanu un ceturtos vārtus zaudēja pēdējā minūtē mazākumā.

Zīmīga šī spēle ir tādēļ, ka abu komandu sastāvos bija vairāki spēlētāji, kuri ies laukumā arī šonakt. Latvijas izlasē tie ir aizsargi Niks Feņenko, Rihards Simanovičs, Gustavs Ozoliņš; uzbrucēji Martins Laviņš, Darels Dukurs, Ģirts Silkalns, Sandis Vilmanis, Dans Ločmelis, Klāvs Veinbergs, Pēteris Purmalis un Anrī Ravinskis. Kanādas izlasē būs seši tās spēlēs dalībnieki, tostarp spožākā zvaigzne un toreiz 2+1 sakrājušais Meisons Maktavišs, vienus vārtus guvušais un divreiz piespēlējušais Logans Stīvensons un Kanādas hokeja nākotnes cerība Konors Bedārs. Galvenā toreiz iegūtā atziņa ir tā, ka no kanādiešiem nav jābaidās un šī pieredze šonakt var lieti noderēt. Turklāt “Rogers Arena” Edmontonā šovakar solās būt daudz brīvas vietas un katra no tām varētu noņemt kādu mandrāžas gramu no latviešu pleciem.

NHL nākamās zvaigznes

Kādēļ ir vērts sagaidīt pulksten 1 naktī un ieslēgt TV6 tiešraidi no Edmontonas? Tā būs vienreizēja iespēja redzēt, kā Latvijas labākie juniori izskatās uz nākamo NHL spēlētāju un pat zvaigžņu fona. Pievērsiet uzmanību kanādiešu 16. numuram Konoram Bedāram, kuram paredz spožu nākotni. Viņam ir tikai 17 gadu, tātad trīs gadus jaunāks par lielu daļu komandas biedru. Bedārs būs nākamā drafta viena no vēlamākajām “zelta zivtiņām”. Pagadām Kanādas junioru hokejā dominējošs spēlētājs, kurš aizvadītajā sezonā WHL čempionātā 62 spēlēs sakrāja 100 rezultativitātes punktus.

Visiem pārējiem spēlētājiem jau NHL klubu pieraksts, visi izvēlētī draftā un liela daļa jau noslēguši savus pirmos NHL līgumus. Šī sastāva spožākās zvaigznes pasaules labākajā hokeja līgā jau ir debitējušas. Jau pieminēto Maktavišu pērn ar trešo numuru draftā izvēlējās Anaheimas “Ducks”, citu uzbrucēju Kentu Džonsonu kā piekto paņēma Kolumbusas “Blue Jackets”. Abi debitējuši NHL un jau aizvadījuši tur pa deviņām spēlēm. Abi bija Kanādas izlasē ziemas olimpiādē Pekinā, Džonsons spēlēja arī pasaules čempionātā Somijā. Abi jau tagad gatavi vīru hokejam, abiem tiek paredzēta spoža nākotne.

NHL drafta pirmajā kārtā izvēlēti vēl seši šīs Kanādas izlases hokejisti. Tie ir vārtsargs Sebastjans Kossa (15. kārtas numurs, “Red Wings”), aizsargs Kārsons Lemboss (26., “Wild”), uzbrucēji Taisons Foresters (23., “Flyers”), Natans Gašē (22., “Ducks"), Ridlijs Greigs (28., “Senators”) un Brenans Otmans (16., “Rangers”) Vēl seši spēlētāji izvēlēti otrajā kārtā, kas arī ir diezgan drošs priekšnoteikums, lai viņi kādu dienu spēlētu NHL.

Latvijas izlases junioriem tik augstu pierakstu nav. Arta Ābola komandā ir tkai trīs NHL draftā izvēlēti uzbrucēji. Danu Ločmeli šovasar Bostonas “Bruins” paņēma ceturtajā kārtā, Sandi Vilmani Floridas “Panthers” piektajā kārtā, pavasarī pasaules čempionātā Latvijas izlases sastāvā debitējušo Klāvu Veinbergu Tampabejas “Lightning” nosauca septītajā kārtā.

Kā jau iepriekš minēju, svarīgāks par šīs konkrētās spēles iznākumu būs spēlētāju turpmākie gadi un pārēja uz pieaugušo hokeju. Arī šajā komandā ir mūsu hokeja un izlases nākotnes zvaigznes.