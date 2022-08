Morozs: Spēles nogrieznis pēc pretinieku noraidījuma bija vissliktākais

Jau ziņots, ka RFS ceturtdien Rīgā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē "Daugavas" stadionā spēlēja neizšķirti 1:1 ar Paolas "Hibernians" no Maltas. Latvijas čempioni vairāk nekā stundu spēlēja ar viena futbolista pārspēku un vārtus ielaida brīdī, kad jau bija vairākumā.

Morozs pēcspēles preses konferencē atzina, ka, lai gan komanda gaidījusi smagu spēli, tā maču iesākusi labi.

"Pēc tam, kad nonācām vairākumā, kaut kas notika ne tā, kā vajadzētu. Sekoja trīs bīstamas standartsituācijas pretinieku izpildījumā. Zinājām, ka viņiem standarti ir bīstami, jo iepriekšējā mačā viņi tādā veidā guva vārtus. Mums bija daudz soda un stūra sitienu, bet līdz sitienam pa vārtiem netikām. Mums ir augumā ražena komanda, bet pēdējā laikā nevaram aizsniegties līdz sitieniem, izņemot maču pret HJK," stāstīja Morozs.

"Protams, esam neapmierināti, jo spēlēšana vairākumā dod lielisku iespēju gūt vārtus un doties uz Maltu ar pārsvaru. Domāju, ka spēles nogrieznis pēc viņu sarkanās kartītes bija vissliktākais. Viņi guva vārtus un bija vēl pāris bīstamas situācijas," secināja treneris.

Pēc tam, kad Artūrs Zjuzins saņēma pirmo dzelteno kartīti par nesavaldību, viņu nomainīja Vladislavs Fjodorovs, kurš malējā aizsarga pozīcijā aizstāja Alfuseinu Džatu. Savukārt Džata turpināja spēlēt balsta pussarga pozīcijā, bet Tomislavs Šāricš kā zemuzbrucējs nomainītā Zjuzina vietā.

"Gribējām spēlēt caur kreiso malu, sākot uzbrukumus ar Alfas palīdzību. Taču arī negribējām, lai Zjuzins saņemtu otro dzelteno kartīti, tāpēc viņu nomainījām. Bez Zjuzina zaudējām asumu, jo viņš labi spēlē starp līnijām. Tā, kā viņš rīkojās, nav pareizi," teica Morozs.

Spēles 11.minūtē pēc Petra Mareša izpildītā soda sitiena Emersonam Deusleisānu bija iespēja izdarīt brīvu sitienu no soda laukuma, taču brazīlietis lāga neuzminēja piespēles virzienu.

"Viņš gaidīja piespēli un bijām par to runājuši, Emersonam tikai vajadzēja būt pareizajā pozīcijā. To gan esam trenējuši no citas puses, lai Emersons sistu ar labo kāju. Taču viss bija pareizi - Marešam bija jāpiespēlē un Emersonam jāsit. Zinājām, ka viņiem šādās situācijās nav spēlētāja uz 16 metriem," skaidroja Morozs.

Arī RFS pussargs Deniss Rakels atzina, ka mačs nebija pats labākais rīdzinieku izpildījumā, turklāt netika izmantots viena futbolista pārsvars.

"Izgājām no ritma un bija problēmas pēc tam, kad nonācām vairākumā. Pāvels [Šteinbors] mūs glāba pēc viņu standartsituācijām. Sākām spēlēt labāk un vajadzēja uzvarēt maču, taču domāju, ka neizšķirts ir pieņemams rezultāts. Brauksim uz Maltu, lai uzvarētu," uzsvēra Rakels.

"Pirms spēles runājām, ka jāuzbrūk flangos, tieši tur, kuri ir Marešs un Emersons. Bija plāns pirmās 20 minūtes spēlēt agresīvi un presingot," turpināja futbolists, kurš minēja, ka pretinieki atbildes mačā daudz uzbruks. "Savā laukumā viņi spēlē uzbrūkošu futbolu. Tomēr ceru, ka spēlēsim, kā pirmais numurs."

Atbildes spēle norisināsies pēc nedēļas Takali, un uzvarētāja divu maču summā iekļūs "play-off" kārtā, kurā pretī stāsies viena no UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas čempionu zara zaudētājām - "Linfield" no Ziemeļīrijas vai Šveices "Zurich".

UEFA Konferences līga ir Eiropā trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas. Maijā Tirānā par turnīra pirmo čempioni tika kronēta Itālijas komanda "AS Roma".