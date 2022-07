Japānas policija veic reidu Tokijas olimpisko spēļu komitejas locekļa mājās

78 gadus vecais Harajuki Takahaši, kurš bija viens no Olimpiādes padomes locekļiem, tiek turēts aizdomās par vairāku simtu tūkstošu saņemšanu no "Aoki Holdings Inc", kas kļuva pēc tam par vienu no oficiālajiem partneriem Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Ziņu aģentūra "Kiodo" vēsta, ka šis gadījums var tik izskatīts kā kukuļņemšana, jo Takahaši ieņemtajā amatā bija liegts saņemt jebkādas dāvanas vai naudas summas, kas atklāti var ietekmēt viņa darbu.

Savukārt vietējie mediji ziņo, ka Takahaši sporta konsultāciju uzņēmums tāpat tiek turēts aizdomās par lielu naudas summu saņemšanu no "Aoki Holdings Inc" par līgumu, kas tika parakstīts 2017.gadā.

Takahaši, kurš ir Japānas lielākās reklāmas aģentūras bijušais vadītājs, bija Tokijas olimpisko spēļu padomē kopš 2014.gada.

Šis nav pirmais gadījums saistībā ar kukuļdošanu un Tokijas olimpiskajām spēlēm, jo Japānas Olimpiskās komitejas (JOC) prezidents Cunekaza Takeda korupcijas skandāla dēļ atkāpās no amata vien gadu pirms Olimpiādes. Francijas tiesu izpildītāji veica izmeklēšanu par Takedas saistību ar maksājumu divu miljonu dolāru apmērā, kas bija paredzēts, lai Tokija iegūtu tiesības rīkot četrgades notikumu.