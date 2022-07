Lietuvas basketbolisti Eiropas U-20 čempionāta finālā piekāpjas spāņiem

Spānijas izlasē rezultatīvākais ar 17 punktiem bija maču no rezervistu soliņa sākušais Rubens Domingess, bet lietuviešiem 15 punktus guva Mants Rubštavičs.

Spānija šajā vecuma grupā uzvarēja arī 2011. un 2016. gadā.

Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Madrides "Real" saspēles vadītājs Huans Nunjess, kuram simboliskajā pieciniekā pievienojās čempionāta rezultatīvākais spēlētājs Rubštavičs, kā arī Fedors Zugičs no Melnkalnes, Noams Dovrats no Izraēlas un Adems Bona no Turcijas.

Bronzas spēlē čempionāta saimniece Melnkalne ar rezultātu 86:77 uzvarēja Izraēlu.

16 izlašu turnīrā pēdējās trīs vietas ieņēma Portugāles, Čehijas un Ukrainas basketbolisti, kuri nākamgad spēlēs B divīzijā, bet elitē iekļuva B divīzijas trīs spēcīgākās komandas Serbija, Islande un Igaunija. Latvija B divīzijā ieņēma sesto vietu un arī nākamajā sezonā spēlēs pēc spēka otrajā turnīrā.