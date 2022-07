Latvijas U-16 basketbolisti arī atkārtotajā pārbaudes mačā zaudē gruzīniem

Gata Meldera vadītā komanda vienaudžiem no Gruzijas piekāpās ar 63:66 (22:13, 14:16, 10:17, 17:20).

Gandrīz visu spēli vadībā bija mājinieki. Izņēmums bija mača sākums, kad ar Nikoloza Abuladzes trīspunktu gājienu viesi panāca 3:0, kā arī ceturtā ceturtdaļa, kad pēc Abuladzes trīspunktu metiena gruzīni panāca 54:52, bet 36.minūtē Abuladze pēc precīza soda metiena, kas tika piešķirts par tehnisko piezīmi, panāca lielāko pārsvaru mačā (63:52), ar ko bija pietiekami uzvarai.

Latvijas izlasē, kurā no 15 pieteiktajiem spēlētājiem laukumā devās 13, 14 punktus guva Pauls Katlaps, bet pieci spēlētāji guva no septinīem līdz deviņiem punktiem, Kārlim Vāveram izceļoties ar astoņiem punktiem un 11 zem groziem izcīnītām bumbām.

Pretiniekiem 19 punktus, kā arī pa sešām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm sakrāja Abuladze, bet 16 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Gogita Bukija.

Trešdien Latvija piekāpās ar 78:81.

U-16 basketbolisti šovasar spēlēs A divīzijas turnīrā, kas no 12. līdz 20.augustam notiks Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. Latvieši pirmajā posmā C grupā spēlēs ar Turcijas, Itālijas un Polijas kadetiem, bet astotdaļfinālā pretī nāks kāda no D grupas komandām (Spānija, Grieķija, Krievija, Ziemeļmaķedonija).