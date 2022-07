NBA turpmāk regulāri notiks "play in" turnīrs un bargāk sodīs tīšus pārkāpumus

Tāpat NBA lēmusi, ka turpmāk būs bargāki sodi par tīšiem pārkāpumiem, lai liegtu ātros pretuzbrukumus. Abas izmaiņas tika veiktas pēc NBA sacensību komitejas vienbalsīgiem ieteikumiem.

"Play in" turnīrs tika ieviests 2020./2021.gada sezonā. Līdz tam "play off" kvalificējās katras konferences astoņas labākās komandas, kamēr pēc "play in" vien sešas. Vienības, kas konferencē ieņēma septīto līdz desmito vietu noskaidroja atlikušās divas "play off" komandas.

Septītā vieta "play-in" turnīrā tiekas ar astoto, kamēr devītā ar desmito. Pirmā pāra uzvarētājs automātiski kvalificējas "play off" mačiem, bet zaudētājs un otrā pāra uzvarētājs aizvada vēl vienu spēli, kas izšķir astotās vietas īpašnieci un pēdējo ''play off'' komandu.

2022./2023.gada regulārais čempionāts noslēgsies 9.aprīlī, "play in" turnīrs notiks no 11.līdz 14.aprīlim, savukārt "play off" sāksies 15.aprīlī.

NBA arī lēmusi par bargākiem sodiem ātro pretuzbrukumu apturēšanā ar tīšiem pārkāpumiem. Turpmāk uz noteikumu pārkāpēju grozu tiks nozīmēts viens soda metiens un uzbrūkošā komanda saglabās bumbu. Iepriekš uzbrūkošā komanda ievadīja bumbu no sānu līnijas.

Tomēr bargāki sodi netiks piemēroti pamatlaika pēdējās divās minūtēs un papildlaikā, kas aizsardzības komandām ļaus turpināt izmantot pārkāpumu taktiku, lai apturētu pulksteni vai neļautu izpildīt trīspunktu metienu.

Ja pārkāpums tiks izdarīts metiena laikā, uzbrūkošās komandas spēlētājs joprojām stāsies uz soda metienu līnijas.