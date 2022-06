Kravčenoka/Valkenhorsta iekļūst "King of the Court" ceturtdaļfinālā

Kravčenoka/Valkenhorsta D grupas mačā spēlēja pret kanādietēm Meganu un Nikolu Maknamaru, ukrainetēm Innu un Irinu Mahno, jaunzēlandietēm Alisi Zeimanu/Šaunu Mariju Polliju un austrālietēm Nikolu Leirdu/Fēbi Bellu.

Pirmajā kārtā Latvijas un Vācijas duets sakrāja astoņus punktus un ieņēma otro vietu, bet otrajā kārtā viņas tika pie septiņiem punktiem, kas arī ļāva nodrošināt otro vietu.

Iekļūstot trešajā kārtā, Kravčenoka/Valkenhorsta jau bija nodrošinājušas vietu ceturtdaļfinālā. Pēdējā kārtā, kuru sasniedza tikai trīs dueti, Latvijas un Vācijas pāris ar desmit punktiem vēlreiz ieņēma otro vietu.

Jau ziņots, ka Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš grupas spēlē neguva punktus un izstājās jau pirmajā kārtā, taču turpinās cīņu par vietu ceturtdaļfinālā izslēgšanas kārtā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros.

Sacensības sākas ar kvalifikāciju, seko grupu turnīrs, pusfināli ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu fināls.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieci un trim ir vieta trešajā kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet punktu zaudējušie. Duets, kas ieguva punktu pēdējā izspēlē, turpina spēlēt laukumā līdz zaudē punktu.

Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielu priekšrocību. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.