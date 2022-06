Metjūzs atzīts par NHL sezonas MVP; Šestjorkins - par labāko vārtsargu

Metjūzs šosezon 73 regulārā čempionāta spēlēs izcēlās ar 60 vārtiem un 46 rezultatīvām piespēlēm, būdams labākais vārtu guvējs un sestais rezultatīvākais spēlētājs līgā. Uzbrucēja 60 gūtie vārti ir jauns "Maple Leafs" komandas rekords, kā arī Metjūzs kļuva par pirmo ASV dzimušo hokejistu, kurš NHL sezonas laikā sasniedzis 60 gūto vārtu robežu.

Cīņā par līgas MVP, kam tiek pasniegta Sesila Hārta vārdā nosauktā trofeja, Metjūzs apsteidza divkārtējo šīs balvas ieguvēju Konoru Makdeividu no Emontonas "Oilers" un Igoru Šestjorkinu no Ņujorkas "Rangers".

Tāpat Metjūzs ieguva Teda Lindseja vārdā nosauktu balvu, ko piešķir hokejistam, kurš sezonas laikā demonstrējis iespaidīgu un atmiņā paliekošu sniegumu. Šīs balvas uzvarētāju nosaka NHL spēlētāju asociācija (NHLPA).

Tikmēr par regulārā čempionāta labāko vārtsargu, kam tiek pasniegta Vezinas trofeja, atzīts Šestjorkins, kas balsojumā apsteidza Jākobu Markstremu no Kalgari "Flames" vienības un Jūsi Sarosu no Nešvilas "Predators".

Norisa trofeju kā labākais aizsargs saņēma Keils Makars no Kolorādo "Avalanche", kura konkurentu uz prestižo apbalvojumu bija Viktors Hedmans no Tampabejas "Lightning" un Romans Jozi no Nešvilas "Predators".

Savukārt par NHL sezonas labāko jauno spēlētāju, kam tiek pasniegta Kaldera trofeja, atzīts Morics Zaiders no Detroitas "Red Wings. Viņa konkurenti cīņā par labākā debitanta titulu bija Maikls Bantings noToronto "Maple Leafs" un Trevors Zīgrass no Anaheimas "Ducks".

Aizvien vēl noris Stenlija kausa izcīņas finālsērija, kurā pēc trim spēlēm "Avalanche" ir ar 2-1 sērijā vadībā pret pēdējo divu gadu čempioni "Lightning".