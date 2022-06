Pļāvējs: pēc čempionāta Rīgā daudziem palika neliela rūgtuma sajūta

2021.gadā pasaules čempionāts norisinājās Rīgā, un epidemioloģisko noteikumu dēļ to klātienē varēja apmeklēt neliels skatītāju skaits un sākot tikai no turnīra otrās puses.

"Ja skatāmies nesenā pagātnē, uz 2021.gada čempionātu, tad ne tikai mums kā organizatoriem, bet arī skatītājiem un daudziem citiem pēc tā palika neliela rūgtuma sajūta. Tas nebija pilnvērtīgs čempionāts," teica Pļāvējs.

Viņš atklāja, ka meistarsacīkšu organizētāji uzreiz pēc turnīra beigām Rīgā sāka domāt, kādas ir iespējas čempionātu vēlreiz aizvadīt Latvijas galvaspilsētā.

"Diezgan ātri sākām domāt par to, kādi varētu būt alternatīvi risinājumi, kuros kāju durvīs varētu ielikt arī LHF, un bija dažādas sarunas pirms risinājuma ar Somiju. Jāsaka, ka arī Somijā notikušais turnīrs, lai arī noritēja jau daudz ierastākos apstākļos, tāpat nebija bez dažādām likstām," stāstīja Pļāvējs.

Somijai radās papildu izdevumi saistībā ar pārcelšanos uz citu halli Helsinkos, kā arī netika īstenoti plānotie ienākumi no Krievijas un Baltkrievijas izlašu atbalstītājiem.

Pļāvējs uzsvēra, ka situācijā, kurā līdz nākamajam čempionātam ir atlikuši tikai 11 mēneši, neviena valsts nebūtu ieinteresēta rīkot turnīru viena pati, bet gan Latvijai, gan Somijai ir pavisam nesen gūta pieredze.

"Pieredze organizēt ļoti īsā laika periodā un neierastos apstākļos ir viena no veiksmes formulām, kāpēc tieši mēs ieguvām ne tikai iespēju rīkot čempionātu nākamgad, bet arī Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) un visu valstu uzticību. Šobrīd ir palikuši 11 mēneši līdz čempionātam, un ir jābūt lielām vēlmēm, ambīcijām un pārliecībai, ka tik īsā laikā to ir iespējams izdarīt," norādīja ģenerālsekretārs. "Domāju, ka šīs divas valstis, kuras nākamgad organizēs, to ir lieliski pierādījušas, tāpēc tas ir visdrošākais variants, lai varētu aizvadīt turnīru augstā līmenī."

2023.gada pasaules čempionāts norisināsies 12.-28.maijā, un Rīga uzņems vienas apakšgrupas spēles un divas ceturtdaļfināla cīņas, bet Tampere uzņems otro apakšgrupu un pārējās izslēgšanas turnīra spēles.