Madrides "Real" joprojām ir vērtīgākais futbola klubs Eiropā

Pēc analītiķu aplēsēm "Real" vērtība šobrīd ir 3,184 miljardi eiro, kas gan ir mazāk nekā pirms Covid-19 pandēmijas, kad spāņu granda vērtība tika lēsta 3,5 miljardu eiro apmērā.

Tiek ziņots, ka "Real" tomēr ir viena no nedaudzajām futbola komandām, kas pandēmijas laikā spēja gūt peļņu.

Otrs vērtīgākais futbola klubs ir Anglijas premjerlīgas vienība Mančestras "United" (2,883 miljardi eiro), bet trešais - spāņu "Barcelona" (2,814 miljardi eiro).

Kopumā "Football Benchmark" norādījusi 32 vērtīgākos klubus Eiropā, no kuriem desmit ir Anglijas premjerlīgas pārstāvji, bet tikai četras komandas nepārstāv Eiropas piecus spēcīgākos čempionātus (premjerlīgu, spāņu "La Liga, Francijas čempionātu, itāļu A sēriju un Vācijas bundeslīgu) - Amsterdamas "Ajax" no Nīderlandes, "Galatasaray" no Turcijas un portugāļu "Benfica" un "Porto".

Par ceturto vērtīgāko klubu tiek uzskatīta bundeslīgas čempionvienība Minhenes "Bayern" (2,749 miljardi eiro), piekto - angļu "Liverpool" (2,556 miljardi eiro), bet sešinieku noslēdz premjerlīgas čempioni Mančestras "City" (2,483 miljardi eiro).