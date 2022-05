Artis Ābols par Austriju: "Komanda ir ātra, spēlē agresīvi un ļoti organizēti"

Piektdien plkst.20.20 Latvija stāsies pretī Austrijas hokejistiem.

"Komanda ir ātra, spēlē agresīvi un ļoti organizēti," nākamos pretiniekus raksturoja galvenā trenera asistents. "Mums arī ar tādu pretinieku jāspēlē ātri, nebūs daudz laika, un tā nebūs spēle pret somiem. Būs līdzīgi, kā vakar pirmo periodu spēlēja čehi, būs ļoti ātra spēle."

Viena no Austrijas stiprajām pusēm ir veiksmīga spēle skaitliskajā pārsvarā, pēdējā mačā pret norvēģiem visus trīs vārtus gūstot vairākumā. Ābols norādīja, ka viens no Latvijas galvenajiem uzdevumiem būs nedot pretiniekiem iespējas spēlēt vairākumā.

"Pirmais Latvijas uzdevums būs nenoraidīties. Šodien un vakar skatījāmies viņu vairākumu, tāpēc ir nedaudz plāns, kā to neitralizēt, bet pašlaik tajā plaši neiedziļināšos," teica Ābols.

Ceturtdien spēlē pret Čehiju, stājoties vārtos pēc pirmās trešdaļas, veiksmīgu debiju pasaules čempionātā piedzīvoja Artūrs Šilovs. Savukārt runājot par to, kurš no vārtsargiem šovakar sargās Latvijas izlases vārtus Ābols atbildēja izvairīgi. "Būs viens no diviem vārtsargiem. Vakarā redzēsim, kurš būs vārtos," piebilda treneris.

Jau ziņots, ka šovakar pirmo reizi laukumā dosies Klāvs Veinbergs, kurš spēlēs vienā virknējumā ar Rihardu Mareni un Renāru Krastenbergu, bet ārpus pieteikuma paliks Arvils Bergmanis.

Vēl izmaiņas uzbrucēju virknējumos skāra trešo maiņu, kurā tagad kopā spēlēs Nikolajs Jelisejevs, Roberts Bukarts un Oskars Batņa.

Vakar Latvija piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pret Čehijas izlasi, piekāpjoties ar rezultātu 1:5. Ābols izcēla, ka šādus mačus, kad jau nākamajā dienā seko nākamā spēle, vajag pēc iespējas ātrāk aizmirst un koncentrēties nākamajai.

Piektdien Latvija cīnīsies ar Austriju, svētdien latvieši pirmo reizi pasaules čempionātā spēlēs pret Lielbritānijas hokejistiem, bet grupu turnīru noslēgs otrdien ar maču pret Zviedriju.

B apakšgrupā līdere pēc četrām kārtām ar 11 punktiem ir Zviedrija, kurai ar desmit punktiem seko Somija, bet tālāk ar astoņiem punktiem ir ASV un septiņiem - Čehija. Ar pieciem punktiem seko Norvēģija, pa trim punktiem ir Latvijai un Austrijai, kamēr Lielbritānija tikusi pie punkta.