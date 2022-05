NBA spīdeklis Rondo draud ar ieroci savu bērnu mātei, jo viņa prasījusi dēlam sašķirot veļu

Kā vēsta medijs TMZ, 36 gadus vecais Rondo pagājušajā nedēļā saņēmis aizliegumu tuvoties saviem bērniem un bijušajai dzīvesbiedrei, jo viņa bailēs par savu un bērnu drošību ziņojusi policijai, kas nolēma basketbolistam noteikti aizliegumu tuvoties, bet viņu neapcietināja.

Pēc ASV mediju rīcībā esošās informācijas slavenā sportista dusmu uzplūdi esot bijuši gaužām neadekvāti. Rondo kopā ar dēlu spēlējuši konsoli, kad Bačelora aicināja savu dēlu Pjēru sašķirot drēbes. Basketbolists par aicinājumu pamatīgi noskaities un izrāvis konsoles vadu no sienas, sadauzījis vairākus priekšmetus mājās. Vēlāk arī draudējis savu bērnu mātei ar vārdiem “Tu esi mirusi”. Pametot māju, Rondo esot izdemolējis arī dažādus priekšmetus pagalmā.

Pēc 15 minūtēm basketbolists esot atgriezies un jau ar ieroci rokās. Viņš ar, turot rokā pistoli, esot dauzījies pie loga. Ešlija Bačelora, cenšoties nomierināt satrauktos bērnus, teica, lai Reižons nomierinās un dodas prom, bet viņš tikai bļāvis pretī, lai atsūta pie viņa dēlu. Zēns esot atvēris durvis un sportists viņu esot izvilcis ārā, vairākkārt uzdodot vienu un to pašu jautājumu, kāpēc viņš baidās no sava tēva. Vēlāk viņš pasaucis arī meitu, kurai arī sabļāvis par to, ka viņa baidoties no sava tēva.

Kā Bačelora atklājusi sarunā ar TMZ, Rondo esot nomierinājies un devies prom vien tad, kad notikuma vietā ieradās sportista vecāki.

Rondo kādreizējā dzīvesbiedre stāsta, ka basketbolists arī iepriekš esot agresīvi un rupji izturējies pret abiem saviem bērniem, bet Ešliju vairākkārt draudējis nogalināt. Ešlija neslēpj, ka basketbolists esot verbāli, emocionāli un finansiāli agresīvs. Viņai esot bijis bail par savu un bērnu drošību, tāpēc 13. maijā viņa iesniedza sūdzību, kas arī tika apmierināta un sportists nedrīkst tuvoties saviem bērniem un viņu mātei tuvāk par 150 metriem.

Reižons Rondo ir divkārtējs NBA čempions Bostonas “Celtics” un Losandželosas “Lakers” sastāvos. Pēdējās sezonās gan basketbolists ir visai tālu no savas kādreizējās spozmes un superzvaigznes statusa. Pēdējā laikā viņš vairāk saistās ar savu agresīvo un valdonīgo izturēšanos, nevis sekmīgu sniegumu laukumā.