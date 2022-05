Ābols: uzlikām sev pārāk lielu spiedienu

Jau ziņots, ka Latvijas izlase ar rezultātu 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) uzvarēja Norvēģiju un izcīnīja pirmo uzvaru šajā pasaules čempionātā.

"Varbūt paši sev pārāk lielu spiedienu uzlikām, jo nosacīti tā bija spēle, kurā jāņem punkti un jāuzvar," teica Ābols. "Spēlējām daudz sarežģītāk, nekā situācija prasīja, apmēram kādos 70-80 procentos gadījumu.

Jāiemācās spēlēt konsekventi, kā mēs to darījām pret Somiju, neatkarīgi no tā, kas nāk pretī. Pasaules čempionātā nāk pretinieki, kas māk spēlēt, un to arī parādīja otrais "gols", kad mēs četratā aizbraucām aiz vārtiem, un ripa bija mūsu vārtos."

Jau pēc otrās trešdaļas Roberts Bukarts sarunā ar televīziju atklāja, ka pēc pirmā perioda komandas ģērbtuvē skanējuši skarbāki vārdi. Arī izlases kapteinis to apstiprināja un piebilda, ka tajā brīdī tas bijis nepieciešams.

"Bija pāris skarbāki vārdi gan no spēlētāju, gan no treneru puses, bet tādas situācijas sapurina un saliedē komandu," stāstīja hokejists.

"Tas ir pasaules čempionāts, un neatkarīgi no tā, kas ir pretiniekos, ripa būs tavos vārtos, un tā vietā, lai mēs nospēlētu taktiski pareizi un mierīgi ar ripas aizsargāšanu, mēs kaut kur pazaudējām spēli un ripa bija mūsu vārtos. Lieks stress."

Ābols arī izcēla, ka šoreiz veiksmīgi izdevies izpildīt spēles plānu, pa daļai izmantojot vairākumu un arī veiksmīgi spēlējot mazākumā.

"Katru spēli mēs sagatavojam plānu, ko pretinieks dara, un šodien tīri labi mēs to izpildījām," teica izlases kapteinis.

"Zinājām, ka viņi mēģinās izspēlēt caur vienu no brāļiem Ulimbiem caur augšu, un uzbrucējiem bija jāiziet ātrāk, lai visur paspētu. Spēle disciplīnas ziņā bija laba arī bez ripas, un arī noraidījumu ziņā, jo nebija daudz mazākumu."

Savukārt spēles izskaņā Latvijas izlasei nācās spēlēt piecatā pret sešiem norvēģiem un pēc tam arī četratā pret pieciem pretiniekiem, taču izdevās nosargāt panākumu. "Tas vecums mums nav tik liels un šādās spēlēs mēs mācāmies uzvarēt, domāju, ka to mēs arī izdarījām. Varbūt nedaudz nervozāk nekā gribētos, bet mācīsimies no tā," piebilda Ābols.

Ceturtdien Latvijai pretī stāsies Čehija, un dienu vēlāk Latvija cīnīsies ar Austriju. Svētdien latvieši pirmo reizi pasaules čempionātā spēlēs pret Lielbritānijas hokejistiem, bet grupu turnīru noslēgs 24.maijā ar maču pret Zviedriju.