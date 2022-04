Dārgais atzīts par Latvijas - Igaunijas līgas marta labāko spēlētāju

Dārgais martā vidēji mačā guva 14,3 punktus, izcīnīja 8,6 atlēkušās bumbas, atdeva 4,0 rezultatīvas piespēles un iekrāja 21,7 efektivitātes koeficienta punktus.

Uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Dārgā komandas biedrs Mats Juciks, Alteriks Gilberts no "Parnu Sadam" un Emanuēls Vembi no "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" vienības. Dārgais no šīs četrotnes bija produktīvākais spēlētājs.

LIBL čempionātā 2021./2022.gada sezonā piedalās 14 komandas, no kurām astoņas piedalās izslēgšanas turnīrā.