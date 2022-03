Baltijas un Skandināvijas valstu modernās pieccīņas federācijas pieprasa atstādināt Krievijas un Baltkrievijas amatpersonas UIPM

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā UIPM 28.februārī pieņēma lēmumu aizliegt agresorvalsts Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties UIPM sankcionētās sacensībās.

Tomēr organizācijas struktūrās turpina strādāt šo valstu pārstāvji, piemēram, UIPM valdē ir Vjačeslavs Aminovs no Krievijas (viceprezidents biznesa attiecību jautājumos), Natalja Oficerova no Baltkrievijas (medicīnas komisijas vadītāja) un Tatjana Ardabijeva no Krievijas (Eiropas konfederācijas prezidente).

Baltijas un Skandināvijas valstu pieprasa nākamajā UIPM valdes sēdē iekļaut jautājumu par Krievijas un Baltkrievijas amatpersonu pagaidu atstādināšanu no amatiem līdz brīdim, kad Krievija pārtrauks karadarbību un izvedīs karaspēku no Ukrainas starptautiski atzītajām robežām. Federācijas pieprasa, lai Krievijas un Baltkrievijas pārstāvji tiktu atstādināti no amatiem UIPM valdē un komisijās, kā arī tie nevarētu ieņemt Eiropas konfederācijas prezidenta amatu un strādāt tās valdē.

Aicinājumu parakstījis Latvijas Modernās pieccīņas federācijas prezidents Jānis Liepiņš, kā arī Aists Barons (Lietuva), Jānus Pikani (Igaunija), Benijs Elmans-Larsens (Dānija), Bengts Jensons (Zviedrija) un Jonass Litinens (Somija).