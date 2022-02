Japānas ātrslidotāja Takagi kļūst par Pekinas olimpisko spēļu čempioni 1000 metru distancē

Takagi distanci veica vienā minūtē un 13,19 sekundēs, sasniedzot arī jaunu olimpisko rekordu.

Sudraba godalgu izcīnīja Juta Lērdama no Nīderlandes, kura no uzvarētājas atpalika 0,64 sekundes, bet pie bronzas tika pasaules rekordiste un pasaules čempione šajā distancē Britanija Bouva no ASV, kura finišā bija par 1,42 sekundēm lēnāka.

Takagi šajās olimpiskajās spēlēs tika pie sudraba 500 un 1500 metru distancēs, kā arī komandu iedzīšanas sacensībās.

Pirms četriem gadiem Phjončhanas olimpisko spēļu 1000 metru distancē uzvarēja Nīderlandes ātrslidotāja Jorīna ter Morsa, sudrabs tika Nao Kodairai no Japānas, bet Takagi ieguva bronzas godalgu.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.