NHL zvaigznes Girgensona ģimene atvadās no dzimtas mājām Trikātā. Vietējie pārdzīvo…

Trikātieši allaž ar lepnumu attiekušies pret faktu, ka Latvijas izlases hokejista, NHL spēlējošā talantīgā un mērķtiecīgā uzbrucēja dzimtas saknes ir saistītas ar Trikātu, no kuras nākuši Zemgus senči no tēva Alda Girgensona puses. Dzimtas atdusas vieta ir Trikātas kapos.

Cienīta un godāta dzimta

Lai gan Zemgus ir dzimis un audzis rīdzinieks, viņa ģimenei mīļa vieta bija arī Plāņu pagasta Vecknipu mājas, kurās dēlu ar mazbērniem allaž sirsnīgi ciemos uzņēma vectētiņš Jānis Girgensons. Vietējie ļoti cienīja Jāni, jo vecais vīrs ikdienā nepaguris darbojās, lolodams savu lauku sētu un iedvesmodams apkaimes ļaudis ar savu īsteni latvisko laucinieka dzīvesveidu, kā vērtību augšgalā ir ģimene, strādīgums un izteikta savas zemes mīlēšana. Tāpat trikātieši lepojās ar Jāņa kundzi - Zemgus Girgensona vecmāmiņu ilggadējo Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docenti, bioloģijas doktori Māru Girgensoni, kas 2011. gadā par sevišķiem nopelniem zinātniski pētnieciskajā darbā medicīniskajā bioķīmijā un augstākās izglītības attīstībā Latvijā medicīnā un farmācijā no Valsts prezidenta saņēma valsts augstāko apbalvojumu, tiekot iecelta par Atzinības krusta kavalieri.

Pirms desmit gadiem Māra devās mūžībā, tomēr, godinot viņas piemiņu, Zemgus Girgensons ar sievu Keitiju savu 2021. gada sākumā dzimušo meitu nosauca par Hedliju Māru.

Protams, nu jau vairāk nekā desmit gadu lielais apkaimes ļaužu prieks un gandarījums ir lieliskais Zemgus, kura panākumi NHL kluba Bufalo Sabres un noslēgtais 6,6 miljonu ASV dolāru vērtais līgums iededz lepnuma dzirksti, ka “mūsējie var”. Iededz ne tikai trikātiešos, bet daudzos jo daudzos tautiešos kā Latvijā, tā ārpus mūsu zemes robežām. Sportista vectētiņš Jānis draugiem mēdza sarūpēt pat pa kādai pasaules čempionāta hokejnūjai ar mazdēla personīgo autogrāfu.

Pēc miljonu līguma parakstīšanas hokejists savu daļu atdāvina māsai

Vecknipu saimniecību, kas sastāv no dzīvojamās mājas, piecām saimniecības ēkām un 44,8 hektāriem zemes (no tā 20,8 hektāri lauksaimniecības zemes un 17,3 hektāri meža) Rīgā dzimušais Jānis Girgensons par 5000 latu iegādājās 1996. gadā. Divus gadus pēc sievas Māras nāves Jānis īpašumu uzdāvināja mazbērniem, ar dāvinājuma līgumu sadalot to uz pusēm Zemgum un viņa vecākajai māsai Annijai. Mazbērnu īpašumā nodotajos Vecknipos Jānis Girgensons izteica vēlēšanos turpināt rosīties un vadīt vecumdienas.

Kā zināms, Zemgus Girgensons 2020. gada rudenī vienojās par palikšanu NHL klubā Bufalo "Sabres" un parakstīja trīs gadu līgumu par 6,6 miljoniem ASV dolāru. Pēc Zemesgrāmatā publiskotās informācijas, aptuveni mēnesi pēc grandiozā darījuma Zemgus māsai Annijai atdāvināja savu Vecknipu nekustamā īpašuma pusi. Pēc vecātēva Jāņa Girgensona nāves hokejista māsa drīz vien atrada īpašumam pircēju, un pērn dzimtas īpašumu par 200 000 eiro pārdeva. Dzirdēts, ka iegūtos līdzekļus Annija vēlējusies ieguldīt savas ģimenes mājas celtniecībā Saulkrastu pusē.

Jaunais saimnieks – kaimiņu zemnieks

Tagad Vecknipu īpašums pieder zemnieku saimniecībai Vecķiguļi, kuras īpašnieks ir apkaimē zināms zemnieks un lopkopis Jānis Kaucis. Kā norādīts Valsts datorizētajā Zemesgrāmatā, uz kādreizējo Girgensonu dzimtas īpašumu pēc pārdošanas nostiprināta 110 000 eiro liela hipotēka AS "Attīstības finanšu institūcijā Altum".

Apkārtnes iedzīvotāji neslēpj sarūgtinājumu, ka Jāņa Girgensona daudzus gadus loloto īpašumu jaunā paaudze tik steigšus pārdevusi, pat neizskatot citu ļaužu ieteikumu paturēt sev vismaz daļu zemes vai meža – kā investīcijas objektu nākotnes nodrošinājumam. Tajā pašā laikā vietējie arī atviegloti nopūšas, ka par jauno īpašnieku ir kļuvis nevis kāds ārvalstu lauksaimnieks vai zemju uzpircējs, bet gan “savējais”, viens no Vecknipu netālajiem kaimiņiem, kurš mērķtiecīgi turpina savu vecāku iesākto zemnieka, lopkopja rūpalu.

Tie, kam nesen sanācis pabūt netālu no Vecknipiem un kas devušies “uzmest aci”, kā tur šodien izskatās, stāsta, ka dzīvojamā māja vismaz ziemas periodā neizskatās apdzīvota un ka, pēc vizuālā izskata spriežot, ēkai nepieciešams “uzfrišinājums”. Jaunais saimnieks Jānis Kaucis, lai gan pēc dabas esot noslēgts un mazrunīgs vīrs, paziņām esot ļāvis noprast, ka plāno iekārtoties uz dzīvošanu jauniegādātajā īpašumā.

