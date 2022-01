Latvijai olimpiskajās spēlēs biatlona sacensībās piešķirta viena kvota

Pēc IBU kvotu paziņošanas Latviju olimpiskajās spēlēs pārstāvēs tikai viena biatloniste Baiba Bendika.

Latvija rezervistu sarakstā ir ceturtajā vietā, un Latviju Pekinā sieviešu sacensībās pārstāvēs divas biatlonistes, ja netiks izmantotas četras citām valstīm piešķirtās kvotas.

Vīriešu konkurencē Latvijai nav piešķirta neviena kvota, bet pastāv iespēja to saņemt, no kvotas atsakoties kādai citai valstij. Latvija rezervistu sarakstā ir trešā, un dalībvalstīm jāatsakās no trim kvotām, lai Latvijas sportists startētu Pekinā.

Biatlonā sievietēm Zviedrijai, Norvēģijai un Francijai ir piešķirtas sešas kvotas, par vienu mazāk ir Vācijai, Krievijai, Baltkrievijai, Ukrainai, Austrijai, Itālijai, Čehijai, bet pa četrām kvotām atvēlēts Šveicei, ASV, Polijai, Kanādai, Somijai, Igaunijai, Ķīnai, Slovākijai, Japānai un Bulgārijai. Tāpat tiesības startēt olimpiskajās spēlēs ir divām sportistēm no Dienvidkorejas, Moldovas un Slovēnijas, kā arī pa vienai sportistei - no Latvijas, Beļģijas, Kazahstānas, Grenlandes, Rumānijas un Lietuvas.

Savukārt biatlonā vīriešiem sešas kvotas ir piešķirtas Norvēģijai, Francijai un Vācijai, pie piecām kvotām tika Krievija, Zviedrija, Itālija, Baltkrievija, Austrija, Ukraina, Čehija, bet četras kvotas atvēlētas Slovēnijai, Kanādai, Šveicei, ASV, Somijai, Lietuvai, Bulgārijai, Beļģijai, Igaunijai, Slovākijai. Olimpiskajās spēlēs drīkst piedalīties pa diviem sportistiem no Kazahstānas, Moldovas un Japānas, kā arī viens sportists no Dienvidkorejas, Jaunzēlandes, Ķīnas, Rumānijas un Polijas.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.