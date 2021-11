Pļāvējs: vēlos vairāk izprast Latvijas hokeja procesus no iekšienes

Pļāvējs ieņēma LHF ģenerālsekretāra vietu pēc tam, kad Viesturs Koziols tika ievēlēts Starptautiskās Ledus hokeja federācijas (IIHF) Padomē un paziņoja par atkāpšanos no LHF ģenerālsekretāra amata.

Viņš stājās amatā nevis sezonas sagatavošanās posmā, bet gan brīdī, kad sezona jau rit pilnā sparā un treniņprocess norit piecām izlasēm vienlaicīgi. Ģenerālsekretārs norāda, ka šajā saspringtajā laikā gan jāturpina iesāktais, gan jādomā par attīstību.

"Lai to veiksmīgi darītu, vēlos vairāk izzināt, precīzāk izprast Latvijas hokejā valdošos procesus no iekšienes. Tādēļ daļu laika veltīšu komunikācijai ar federācijas komisijām, komitejām, klubiem un mūsu biedriem, lai uzklausītu viedokļus un, izejot no tā, ķeršos pie attiecīgajiem darbiem. Šobrīd jādomā arī par to, kā būt Covid-19 pandēmijas radītajos apstākļos, kā nodarbināt bērnus, kā piesaistīt papildu finansējumu un uzturēt hokeju "tonusā"," teica Pļāvējs.

Esošais ģenerālsekretārs ir piedalījis Entuziastu hokeja līgas izveidē, kuru pats sauc par labāko tāda ranga amatieru hokeja līgu starp kaimiņvalstīm. Savulaik, kad LHF notika vadības maiņa, viņš tika uzaicināts strādāt ar lielajiem sponsoriem, un, sākoties 2021.gada pasaules čempionāta organizēšanai, aktīvi iesaistījās organizatoriskajos procesos.

"Organizējot hokeju, esmu uzkrājis nozīmīgu pieredzi gan uz ledus, gan ārpus tā - kā komandas vadībā, tā arī mārketingā, pārdošanā, komunikācijā, organizācijā un ne tikai," teica Pļāvējs.

Runājot par vīriešu valstsvienību, kā lielākās izmaiņas viņš nosauca galvenā trenera maiņu.

"Jāsaka, ka Harijs Vītoliņš ar komandu parādīja ļoti labu sniegumu olimpiskajā kvalifikācijā, un šobrīd, pirms olimpiskajām spēlēm, trenerim ir iespēja darbībā apskatīt spēlētājus, kuriem nebija iespējas spēlēt pasaules čempionātā vai olimpiskajā kvalifikācijā, taču kuri varētu papildināt komandas sastāvu nozīmīgās sacensībās," paskaidroja ģenerālsekretārs.

Pļāvējs arī minēja Covid-19 pandēmijas dēļ ieviestos ierobežojumus kā papildu izaicinājumus.

"Viena no šīs problēmas šķautnēm ir bērnu un jauniešu hokejs un iespēja ar to nodarboties, kas pie šobrīd valdošās epidemioloģiskās situācijas ir sarežģīts jautājums," skaidro Pļāvējs. "Protams, pandēmija nes arī citus izaicinājumus - finansējuma samazinājumu, citu pozīciju izdevumu palielināšanos, bet esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem spēsim rast konstruktīvus risinājumus."

Pļāvējs ir strādājis par mārketinga direktoru Rīgā notikušajā pasaules čempionātā un olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Tāpat viņš ir viens no Entuziastu hokeja līgas (EHL) dibinātājiem un ir strādājis LHF par mārketinga direktoru un projektu menedžeri.